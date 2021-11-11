UCLA中國留學生論壇招新血

UCLA中國留學生論壇CSPF招新海報。（UCLA中國學生會）

洛杉磯加大 (UCLA)中國留學生 論壇（Chinese Student Public Forum，簡稱CSPF）是一個分享中國留學生觀點和生活的平台。一群就讀於UCLA不同專業、有著不同興趣的中國留學生，對於社會人文的共同興趣聚集到了這裡，希望通過CSPF平台，開展多元化、有深度與批判性的討論，並希望通過自己的聲音引起同學們的一些反思。

自從創辦以來，CSPF論壇已發表了近200篇原創內容，辦過多次專題研討會、閱讀分享會、博客討論會等各種活動。探討話題跨越了社會熱點議題，時政、經濟、科學等等，以世界性的視角去看待社會變化，以包容的認知來鼓勵思想和運動，從傳統文化中剖析社會現狀等。在閱讀分享會中，同學們分享自己的閱讀體悟，探討關於文學的創造力、突破人生困境等多重議題。

CSPF論壇的成員來自各個專業，有不同學術背景，從比較政治學到應用數學，從金融市場到古典文學等。因此，CSPF鼓勵所有成員在不同的學術領域和專業話題下，以小組形式開展不同的活動項目，幫助所有成員分享自己的新想法，並找到感興趣的同伴們一起完成產出。

CSPF的所有日常工作 和社團活動都會列入這個平台中，同時邀請所有成員參與活動策劃、社團招新等日常工作中來，為CSPF注入新的活力。另方面，通過公開所有目前開展的工作，讓所有成員在論壇大會之外，瞭解社團正在開展的活動。

歡迎有興趣的同學加入，請長按掃描下方問卷的二維碼，填寫個人基本信息，並掃碼添加外聯部負責人Tony Chen的微信，備註自己的姓名和年級，由Tony拉你進入CSPF招新群。