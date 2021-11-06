連6年被評高等教育冠軍 PCC轉學學位較去年增6%

洛杉磯州立大學來到PCC校園擺攤位招募轉學生續讀學士學位。（記者丁曙／攝影）

本周公布的年度數據顯示，2021屆巴沙迪那學院（Pasadena City College，PCC）畢業生獲得了2500多個轉學學位（transfer degrees），比上年增長6%；並且也是該校史上第一個獲得1000多個科學專業轉學副學士學位的畢業班。

PCC的表現得到高等教育 倡導組織的大學機會運動」（Campaign for College Opportunity）的認可，連續第六年將PCC評為「高等教育冠軍」，表彰PCC每年授予最多副學士學位。

今年，PCC還被公認為「平等教育冠軍」，以表彰該校向非裔和拉丁裔學生頒發轉學副學士學位 (Associate Degrees for Transfer，ADT) 的典範工作 。該組織對全州數據的分析表明，PCC少數族裔學生獲得轉學副學士學位的比例很高。

校長Erika Endrijonas博士說，非常感謝PCC的工作得到認可，尤其是在當下極其困難的時期。大流行一直迫使學校重新思考如何為學生提供指導和服務。但更重要的是，COVID-19對學生的學習產生的巨大影響，而人們剛剛開始了解這種影響有多深。她補充說，數據表明，無論世界發生什麼，PCC仍然是一個學生可以在教育中取得進步的地方。「我為我們的學生、教職員工和員工的適應能力感到自豪。」

2010年加州議會通過了SB1440法案，創建加州的轉學副學士學位，旨在加強加州社區學院與加州州立大學系統（California State University system）之間的聯繫。從那時起，轉學途徑已經擴大到加州大學 （University of California）、歷史悠久的黑人院校以及其他私立學院和大學。

PCC目前提供30多個學科的轉學副學士學位。自2011年首次授予以來，該學院已頒發了1萬1000多份學位證書。