州大一站式申請 轉學生適用 明秋入學申請11.30截止

加州州立大學洛杉磯分校最受歡迎。（記者丁曙／攝影）

大學申請季節來臨，加州州立大學 (California State University，CSU) 系統23所分校，即日起接受2022年秋季學期的入學申請。有興趣入讀任何州大校區的學生，可以在大學申請網站上在線申請：Cal State Apply。

Cal State Apply申請網站使所有未來的州大的新生、轉學生、研究生和國際學生，只需一項申請即可申請多個校區。該網站為未來的學生及其父母提供有關州大學位課程的重要信息。

該網站包括一個全面的數據庫，詳細介紹了每個校區提供的大學生和研究生學位課程，以及有關校園社區、學生住房、經濟援助和校園生活的信息。

大學鼓勵學生在優先申請期內盡早申請，在11月30日之後，高需求的校園將不接受申請，而合格申請人對於自己青睞的校園或課程的需求，可能會高於可接納的範圍。因此，鼓勵申請人查看加州大學 申請的具體截止日期。

州大將兌現2020年和2021年的所有的大學先修課程（Advanced Placement Program，AP）的學分轉入大學，AP分數為3、4或5分。此外，州大也暫停使用ACT /SAT 考試來確定所有州大校區 2022-2023 學年的入學資格。

州大致力於幫助高中畢業生和社區學院轉學生，克服新冠（ COVID-19 ）帶來的申請大學的挑戰。州大已採取措施，確保學生不會受到干擾，並可以按計畫攻讀學位，包括暫時停止使用ACT/SAT考試成績，來確定錄取2022-2023學年所有校園的資格。

申請後，準學生應登錄大學的經濟援助網站，了解有關獎助學金選項的更多信息。州大是美國學費最低的公立大學之一，每年的財政援助總額超過45億元。事實上，80%的CSU學生都獲得了某種類型的經濟援助，60%的大學生獲得了足夠的助學金和獎學金，用以支付全部學費。

2022年秋季入學申請，每個校區的申請費70元。但是，預計約有一半的大學申請者，將有資格根據收入標準免除申請費。

現在是成為加州州立大學學生的最佳時機。作為2025年畢業計畫的一部分，州大校園繼續排除障礙幫助學生取得成就，並為學生提供課堂內外的額外支持，創造了畢業率和保留率的新紀錄。2021年春季，州大校園頒授創紀錄的13萬2617個學位。