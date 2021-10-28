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加大招生 不看SAT或ACT成績 高中核心課程為重

記者丁曙／洛杉磯報導
美國最受歡迎的公立大學UCLA。（記者丁曙／攝影）
美國最受歡迎的公立大學UCLA。（記者丁曙／攝影）

加州大學（University of California，UC）招生部發出通知，即日起接受2022年秋季入學申請，並在11 月30日截止。由於冠狀病毒大流行，加州大學系統對2021-2022年的招生方式進行某些更改，不要求SAT或ACT標準化考試成績，但是新生仍要滿足相關要求，例如高中畢業或同等學歷，完成高中「A-G」15科核心課程。

加州大學今年做出錄取決定或頒發獎學金時，不會考慮SAT或ACT考試成績。如果學生選擇將考試成績作為申請資料的一部分提交，可用作滿足資格或註冊後課程安排的最低要求的替代方法。此外，直到2025 年，所有加州大學系統分校，都停止要求將ACT和SAT作為加州學生錄取的一部分。

所謂A-G核心課程是申請加州大學規定的15門必修課程和三門推薦課。具體說來分為七類，包括A，歷史/社會科學，兩年(一年世界歷史，一年美國歷史，或半年美國史加半年民權史)。B，英語四年。C，數學，必修三年但推薦修四年，課程有代數、幾何、代數II。D，科學，必修兩年但推薦三年，其中兩科必須是生物學、化學或物理。E，外語(同一種語言)，兩年但推薦三年。F，視覺/表演藝術，一年。G，大學預修課程一年。

加州大學要求，目前就讀於九、十、11年級或12年級的高中學生，課業成績的及格 (Pass) 或學分 (Credit)，將滿足2019-2020和2020-2021學年期間的任何A-G核心課程要求。2020年春季至2021年夏季獲得的及格 (P) 或學分 (CR) 成績，也符合A-G科目的要求，但不會在GPA中計算。

但是，疫情之前，加大要求申請者在高中期間，除了完成以上核心課程，各科考試成績須在C或以上。但這還是最起碼的要求，以往錄取加大重點校區（如UCLA、UCBerkeley）的新生，平均完成23門課程，所修課程越多、考分越好才有競爭力。

有關成績單（Transcripts）和推薦信（letters of recommendation），加大招生部表示，申請時不要發送官方成績單，如果被加州大學某分校錄取，屆時必須向該校園招生辦公室提交最終成績單。在申請加州大學作業時不需要推薦信，但作為補充審查的一部分，校園可能會在稍後要求他們。

針對加州州長紐森10月6日簽署一項教育法案，確保社區學院的學生更容易轉學至加州大學，旨在弭平種族差異、增加少數族裔和低收入學生入學機會。但據美聯社（AP）報導，加大已經公開表示，加大的課程安排與設計不同於社區學院，雖然加大支持改進轉學機制，但是不同意「一刀切」式的改革方法，讓學生轉入兩個截然不同的大學系統。

UCLA新同學報到。（記者丁曙／攝影）
UCLA新同學報到。（記者丁曙／攝影）

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