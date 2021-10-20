ACT綜合成績 加州全國第5

2021年ACT測驗單科成績單。（ACT委員會提供）

2021年ACT 考試報告出爐，美國約有130萬高中畢業生參加，平均綜合得分20.3（滿分36），低於2020年畢業班的20.6；亞裔生一馬當先，在英語、閱讀、數學和科學四科以及綜合得分保持領先，加州考生平均26.1在全國排名第五。

據ACT委員會分析報告，在2021年畢業班中，25%考生達到了ACT大學準備課程四科（英語、閱讀、數學和科學）的及格底線，36%考生達到其中的三科底線。但有38%的考生沒有達到基準，比去年增加一個百分點。

同往年考試結果相似，今年亞裔生以綜合成績24.9名列第一，依次為白人21.7、拉丁裔18.3、非洲裔16.3。此外，亞裔生在英語、閱讀、數學和科學單科成績，以及代表科學、技術、工程、數學的STEM項目中也全部名列第一。

加州考生綜合得分26.1，低於麻州（Massachusetts，27.6）、康乃狄克（Connecticut，27.2）、新罕布夏（New Hampshire，26.6）、紐約（New York，26.3），在全國排名第五。但是，今年加州大學 （University of California）招生 取消了ACT考試成績，因此，加州考生的好成績未能充分利用。

受新冠病毒大流行影響，2021屆畢業班考生，平均英語、數學、閱讀和綜合成績均下降 0.3 分，科學成績下降 0.2 分。達到所有四科基準線的學生比例，從 26%下降到 25%，而沒有達到基準的學生比例增加 1 個百分點，從 37% 上升到 38%。

ACT大學準備基準線是預測考生升入大學後，能否成功完成大一課程所具備的最低ACT分數。研究表明，達到ACT基準的學生將在相應的大學課程中，獲得B或更好成績的機率約為50%，獲得C或更高成績的機率約為75%。

因此，ACT分數是大學特別是名校錄取新生的重要參考指標。大學使用 ACT 考試成績來決定招生和課程安排，並在整個註冊過程中為學生提供建議。ACT考試成績、高中成績、學業準備、課外活動和未來計劃等信息，有助於招生官員選擇最能從該校課程中受益的申請人。