傳承中文字之美 漢字硬筆字比賽 北郡中文學校頒獎

聖地牙哥北郡中文學校日前舉行年度寫字比賽。（聖地牙哥北郡中文學校）

聖地牙哥 北郡中文學校日前在線上舉辦「漢字文化節硬筆寫字比賽」，今年共有60多位學生報名參賽，並邀請家長及僑界資深教育 人士擔任總評審。校長邱秀莉表示，北郡中文學校人才輩出，踴躍參加比賽值得鼓勵，她期盼將中華文化與優美的中文文字傳承下去。該校訂於10月16日下午在北郡文教中心舉行頒獎典禮，得獎作品將於明年新春園遊會在北郡文教中心展出。

今年比賽依學生年齡分為六組：幼稚組、初小組、初級組、中小、中級組和高級組。擔任評審的三位僑界資深教育人士為徐鈺玲、任淑芬、及趙映雪。三位評審分別表示， 此次參加比賽的同學，不分年齡，各個書寫認真，字體工整，筆跡勁秀。這此得獎名單包括：高級組第一名吳愛怡，第二名郭怡珊，第三名錢湘美，優勝余相霂。中級組第一名陳子晴，第二名洪琳婷，第三名陳樂萱，優勝李宜庭。中小組第一名尹炫燁，第二名韓海琛，第三名陳宇捷。初級組第一名李方儀，第二名尹翌鴻，第三名梁昀晶，優勝洪莉涵。初小組第一名朱景行，第二名陳昱辰，第三名巫振揚，優勝李君蘭。幼稚組第一名李嵉，第二名朱景妍，第三名李宜欣，優勝鄭茵。