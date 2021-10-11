南巴沙迪那學區 聘教委任期1年

圖為南巴沙迪那學區辦公室。（谷歌街景）

南巴沙迪那聯合學區 教委Suzie Abajian因搬家而辭職，造成的教委空缺目前正在接受申請。該學區雖有不少華生和華人家庭，不過目前並無華裔教委。

Abajian於 2015 年首次當選南巴市教委，又於2020年11月再次當選。學區教委會主席Ruby Kalra代表學區對 Abajian在過去六年的服務感謝。Kalra表示，學生、家庭、教職員工都受益於她對該社區公共教育深思熟慮的方法，包括她倡導更具包容性的文化和課程，以及在疫情 期間幫助協調學生安全和社會情感舉措。

在10月5日的特別會議上，教委會投票決定任命一名新成員，任期僅一年，直至2022年11月的下一次選舉。屆時，該席位將開放兩年。如果此人繼續滿足資格要求和學區的選舉標準，被任命的教委可以在2022年11月的選舉中競選兩年的公開席位。

有意申請該職位的居民，可以訪問學區官網了解詳情，申請截止時間為10月22日下午4時。通過初選的申請人需要參加面試 ，面試過程將在11月2日的教委會特別會議期間進行。最終任命將在11月9日的教委會會議的公開會議上宣布。有關任命流程的任何問題，也可通過電子郵件[email protected]，或626-441-5810分機1100聯繫學監辦公室。