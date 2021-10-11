我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過6法令 未經同意拿掉保險套算犯罪 明年生效

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

南巴沙迪那學區 聘教委任期1年

【南巴沙迪那市訊】
圖為南巴沙迪那學區辦公室。（谷歌街景）
圖為南巴沙迪那學區辦公室。（谷歌街景）

南巴沙迪那聯合學區教委Suzie Abajian因搬家而辭職，造成的教委空缺目前正在接受申請。該學區雖有不少華生和華人家庭，不過目前並無華裔教委。

Abajian於 2015 年首次當選南巴市教委，又於2020年11月再次當選。學區教委會主席Ruby Kalra代表學區對 Abajian在過去六年的服務感謝。Kalra表示，學生、家庭、教職員工都受益於她對該社區公共教育深思熟慮的方法，包括她倡導更具包容性的文化和課程，以及在疫情期間幫助協調學生安全和社會情感舉措。

在10月5日的特別會議上，教委會投票決定任命一名新成員，任期僅一年，直至2022年11月的下一次選舉。屆時，該席位將開放兩年。如果此人繼續滿足資格要求和學區的選舉標準，被任命的教委可以在2022年11月的選舉中競選兩年的公開席位。

有意申請該職位的居民，可以訪問學區官網了解詳情，申請截止時間為10月22日下午4時。通過初選的申請人需要參加面試，面試過程將在11月2日的教委會特別會議期間進行。最終任命將在11月9日的教委會會議的公開會議上宣布。有關任命流程的任何問題，也可通過電子郵件[email protected]，或626-441-5810分機1100聯繫學監辦公室。

學區 面試 疫情

上一則

建材裝修大展／凱悅門窗 優質優價高效率提供一條龍服務/完善售後終身質量保證

下一則

建材裝修大展／百萬裝飾設計公司

延伸閱讀

性騷擾、偷廁紙、打老師… 抖音「挑戰」愈來愈誇張

性騷擾、偷廁紙、打老師… 抖音「挑戰」愈來愈誇張
南加內陸高中老師不當接觸學生被捕 已教課17年

南加內陸高中老師不當接觸學生被捕 已教課17年
支持紐約保留資優班 家長上東城抗議

支持紐約保留資優班 家長上東城抗議
族裔課程 加州高中生2025學年起必修

族裔課程 加州高中生2025學年起必修
核桃市家庭嘉年華 上百攤位、連台好戲歡聲連連

核桃市家庭嘉年華 上百攤位、連台好戲歡聲連連
學校口罩令訟案開庭 法官：會盡快裁定

學校口罩令訟案開庭 法官：會盡快裁定

熱門新聞

華人正值壯年，無基礎疾病，不幸染疫身亡。（示意圖，Unsplash.com網頁）

華男染疫亡 壽險竟無法兌付

2021-10-04 02:20
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

2021-10-08 20:06
這位女竊賊神色自如，面對地上的兩個包裹直接彎腰，拿起包裹就往外走。（讀者提供）

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

2021-10-05 19:40
不少來自加州的華人前往亞利桑那看房。（柳女士提供）

這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房

2021-10-05 20:39
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
律師建議，壽險受益人不要寫給未成年孩子。（unsplash.com網頁）

律師建議：壽險受益人 未成年子女不宜

2021-10-04 02:19

超人氣

更多 >
全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕
川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升

川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升