羅蘭聯合學區 納入創新學校聯盟

羅蘭聯合學區被納入創新學校聯盟。(學區臉書圖)

羅蘭聯合學區 被納入創新學校聯盟,這是一個由 Digital Promise組織的具有前瞻性思維的 K-12 學區的全國聯盟;Digital Promise 是一家非營利組織,其使命是加速教育創新並通過科技和研究改善所有人的學習機會 。Digital Promise創新學校聯盟於2011年在美國教育部 於歐巴馬總統的領導下在白宮啟動,每年通過公開申請程序接受新成員。

羅蘭聯合學區根據其教育領導力、創新的學習願景、關鍵成就和結果證據,及對公平和卓越所展現出的承諾,從競爭激烈的全國申請者中脫穎而出。 羅蘭聯合學區創新的例子可從教育科技的整合和通過數位設備的使用,及從諸如 Kinder Care and Connect (幼稚園關懷和連結)、Music for All (全面的音樂課程)和 College Connect (大學的連結)等特定項目,帶來教育公平中可看到。

羅蘭聯合學區總監Julie Mitchell博士表示,非常榮幸能獲得認可,並加入這一享有盛譽的合作夥伴關係。學區為能提供創新學習而感到自豪,學區大部分創新在於徹底改變教學和學習,以滿足學生的需求。 創新是一種心態、一種態度,也是羅蘭聯合學區結構的一部分。 通過協同合作的工作、跳出思考框架、收集學生、教職員工和家長的意見和想法,能夠創造、發明和提供學習體驗,幫助所有學生蓬勃發展,並發揮他們的全部潛能。