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社區學院學生優先轉學 加大批本末倒置

編譯組／綜合報導
加州新法讓社區學院學生更容易轉學至加州大學，遭加大反對。(UCLA網頁)
加州新法讓社區學院學生更容易轉學至加州大學，遭加大反對。(UCLA網頁)

加州州長紐森6日大批簽署教育法案，新法之一是讓社區學院的學生更容易轉學至加州大學（UC）與加州州立大學（USC），立法原意在弭平種族差異、增加少數族裔的教育流動性。但是加大已經公開反對，強調加大與州大的課程安排與其他標準不同於社區學院，雖然加大支持轉學機制應該改進，但是不同意這種本末倒置的萬靈丹式改革法。

新法全名為Student Transfer Achievement Reform Act of 2021，起草人是加州眾議員伯曼（Mark Berman）。他強調，當社區學院的學生希望在學術上更進一步，轉學到四年制大學時，卻碰到意想不到的阻礙，所以轉學制度的確到了該要大修的時候了。他還說，整個制度太過複雜，要整個「通關」，學生得付出他們無法負擔的時間與金錢，而且很可能助長種族不公。

加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）針對2020年高等教育的報告指出，希望由社區學院轉到四年制大學的學生，與實際成功轉學的人數之間出現明顯落差。以拉美裔學生為例，雖然占了想要轉學人數的51%，但成功轉學者所占的比例卻只有35%。

轉學改革新法簡化學歷認證機制，要求加州州立大學優先接受社區學院的轉學生。同時，社區學院也應該將希望轉學的人納入保證轉學途徑（guaranteed transfer path），就算他們想要轉到加大或其他學院也一樣。此一途徑設計，已經納入州立大學，而且除非學生本人求退出，校方不得越俎代庖。

新法同時要求加大與州大在2025-26學年之前完成共同課綱協定，讓想要轉進兩所大學的學生有所依據。為了彌補社區學院與四年制大學之間的課程差異，另一個新法則要求社區學院，必須比照四年制大學調整改善課程安排，以減少轉學的難度。

加州大學 教育 紐森

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