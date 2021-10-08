我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

聖瑪利諾高中15學生 入圍國家優秀獎學金半決賽

記者丁曙／聖瑪利諾報導
聖瑪利諾高中15名國家優秀獎學金半決賽入圍學生合影。（聖瑪利諾學區）
聖瑪利諾高中15名國家優秀獎學金半決賽入圍學生合影。（聖瑪利諾學區）

2022年國家優秀獎學金（National Merit Scholarship program）半決賽名單近日公布，全國共有1萬6000人上榜，包括聖瑪利諾高中（San Marino High School）15名學生。本周該校15名入圍者大合影，接受學區和校長的祝賀，增強了申請大學和完成學業的信心。

2022年國家優秀獎學金共有7500個名額，總金額3000萬美元，得獎人不到全部畢業生1%。申請國家優秀獎學金，學生必須在高中11年級時參加國家優秀獎學金資格考試 (PSAT/NMSQT)，依據考分成績初步篩選出大約1萬6000人進入半決賽，再從中篩選出近1萬5000人進入決賽。2022年2月公布決賽入圍者名單，自4月至7月分四批公布得獎人名單。

聖瑪利諾高中15名入圍者是Chelsea An、Randy Cai、Dao Lin、Sophia Yao、Victor Yao、Marcus Chua、王子豪（Zihao Wang，譯音）、Lucas Chen、Marlene Ketelaar、曲子元（Ziyuan Qu，譯音）、唐安雅（Anya Tang，譯音）、張玉祥（Yuxiang Zhang，譯音）、Conner Sund、Amber Tang和Camdyn Wu，其中13人是華裔。

聖瑪利諾學區教育委員張志堅指出，今年是國家優秀獎學金第67屆頒獎活動，入圍的高中學生，被認為是學術成績、課外活動、發展潛能和完成大學學業的最佳組合。數十年來，聖瑪利諾高中每年都有十來位學生入圍，獎學金不僅可以資助他們的大學費用，也向社區證明學校的教學品質和整體實力。

聖瑪利諾高中校長Jason Kurtenbach，和助理校長Carlos Kassam-Clay到拍照現場祝賀，並且分享同學們入圍的喜悅。校長表示，學生們投入了大量時間，勤奮學習和辛勞工作，才能取得這樣的榮譽。

所有入圍半決賽的學生，還需要向國家優秀獎學金基金會呈報相關資料，包括申請表、平均學業成績(GPA)、SAT或ACT考分、校長推薦信、一篇介紹自我領導能力和參與社區活動的論文。評審委員會將綜合評估入圍者的能力、學業和課外活動，這些評估對於未來得獎人能否因應艱巨的大學課程學習具重要意義。

2022年國家優秀獎學金有三種形式。一種是由優秀獎基金會提供的2500個名額，得獎人必須是各州最具代表性的高材生，可以各得獎學金2500元；一種是由220家公司和商業團體提供的1000個獎學金名額，得獎人必須符合他們的人才培養目標；還有一種是由180所大學和學院提供的4000個獎學金名額，得獎人必須進入他們的學校深造。

入圍 聖瑪利諾 學區

上一則

網紅家鄉味 華資超市同步同價熱賣

下一則

波莫那工藝州大南瓜節登場 挑瓜、迷宮花樣多

延伸閱讀

制度腐敗或富人不道德？大學招生舞弊首度審判結辯

制度腐敗或富人不道德？大學招生舞弊首度審判結辯

張震5度叩關拚吳鎮宇 「死亡之組」爭金馬影帝

張震5度叩關拚吳鎮宇 「死亡之組」爭金馬影帝
龍劭華入圍男配角 女兒：希望他看得到

龍劭華入圍男配角 女兒：希望他看得到
12年級僅1%有資格 亞凱迪亞高中11生 入圍優秀獎半決賽

12年級僅1%有資格 亞凱迪亞高中11生 入圍優秀獎半決賽
金鐘獎／歌手轉型…薛仕凌首次入圍 兩座金鐘到手

金鐘獎／歌手轉型…薛仕凌首次入圍 兩座金鐘到手
亞洲影藝創意大獎 李天柱入圍最佳男主角

亞洲影藝創意大獎 李天柱入圍最佳男主角

熱門新聞

加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
華人正值壯年，無基礎疾病，不幸染疫身亡。（示意圖，Unsplash.com網頁）

華男染疫亡 壽險竟無法兌付

2021-10-04 02:20
南加蒙特利公園市華人劉洪新，因涉殺害懷孕三個月的妻子，在洛杉磯市中心的雙塔監獄關押11年有餘。（記者陳開／攝影）

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

2021-10-01 20:36
這位女竊賊神色自如，面對地上的兩個包裹直接彎腰，拿起包裹就往外走。（讀者提供）

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

2021-10-05 19:40
不少來自加州的華人前往亞利桑那看房。（柳女士提供）

這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房

2021-10-05 20:39
被控殺害妻子鮑晨燕的男主角劉洪新出獄後，首次接受媒體採訪。（記者謝雨珊／攝影）

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

2021-10-02 02:20

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」