聖瑪利諾高中15學生 入圍國家優秀獎學金半決賽

聖瑪利諾高中15名國家優秀獎學金半決賽入圍學生合影。（聖瑪利諾學區）

2022年國家優秀獎學金（National Merit Scholarship program）半決賽名單近日公布，全國共有1萬6000人上榜，包括聖瑪利諾 高中（San Marino High School）15名學生。本周該校15名入圍 者大合影，接受學區 和校長的祝賀，增強了申請大學和完成學業的信心。

2022年國家優秀獎學金共有7500個名額，總金額3000萬美元，得獎人不到全部畢業生1%。申請國家優秀獎學金，學生必須在高中11年級時參加國家優秀獎學金資格考試 (PSAT/NMSQT)，依據考分成績初步篩選出大約1萬6000人進入半決賽，再從中篩選出近1萬5000人進入決賽。2022年2月公布決賽入圍者名單，自4月至7月分四批公布得獎人名單。

聖瑪利諾高中15名入圍者是Chelsea An、Randy Cai、Dao Lin、Sophia Yao、Victor Yao、Marcus Chua、王子豪（Zihao Wang，譯音）、Lucas Chen、Marlene Ketelaar、曲子元（Ziyuan Qu，譯音）、唐安雅（Anya Tang，譯音）、張玉祥（Yuxiang Zhang，譯音）、Conner Sund、Amber Tang和Camdyn Wu，其中13人是華裔。

聖瑪利諾學區教育委員張志堅指出，今年是國家優秀獎學金第67屆頒獎活動，入圍的高中學生，被認為是學術成績、課外活動、發展潛能和完成大學學業的最佳組合。數十年來，聖瑪利諾高中每年都有十來位學生入圍，獎學金不僅可以資助他們的大學費用，也向社區證明學校的教學品質和整體實力。

聖瑪利諾高中校長Jason Kurtenbach，和助理校長Carlos Kassam-Clay到拍照現場祝賀，並且分享同學們入圍的喜悅。校長表示，學生們投入了大量時間，勤奮學習和辛勞工作，才能取得這樣的榮譽。

所有入圍半決賽的學生，還需要向國家優秀獎學金基金會呈報相關資料，包括申請表、平均學業成績(GPA)、SAT或ACT考分、校長推薦信、一篇介紹自我領導能力和參與社區活動的論文。評審委員會將綜合評估入圍者的能力、學業和課外活動，這些評估對於未來得獎人能否因應艱巨的大學課程學習具重要意義。

2022年國家優秀獎學金有三種形式。一種是由優秀獎基金會提供的2500個名額，得獎人必須是各州最具代表性的高材生，可以各得獎學金2500元；一種是由220家公司和商業團體提供的1000個獎學金名額，得獎人必須符合他們的人才培養目標；還有一種是由180所大學和學院提供的4000個獎學金名額，得獎人必須進入他們的學校深造。