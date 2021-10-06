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12年級僅1%有資格 亞凱迪亞高中11生 入圍優秀獎半決賽

記者丁曙／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞高中11名學生入圍2022國家學術優秀獎半決賽，右一是老師。（AUSD Communications）
亞凱迪亞高中11名學生入圍2022國家學術優秀獎半決賽，右一是老師。（AUSD Communications）

亞凱迪亞高中（Arcadia HS）延續28年的光榮傳統，今年又有11名學生入圍2022年全國優秀獎學金計畫（National Merit Scholarship Program）半決賽，其中過半都是華裔生。

在全國12年級學生中，僅有不到1%的人有資格入圍半決賽，參與競爭7500個獎學金名額中的一員，獎學金總額近 3000萬元，個人獎學金額從1000元至數千元不等。該計畫旨在「表彰將在嚴格的大學學習中，表現出卓越學術能力和成功潛力的個別學生。」

該校華裔女生劉凱琳(Kailin Liu，譯音) 說，當她從學生顧問那裡收到入圍通知時很驚喜，也很榮幸能夠延續學校卓越的學術傳統 ，並祝賀所有進入預選賽的校友們。她希望升大學後學習社會學和人類學。「作為一個熱愛科學與人文之間灰色地帶的學生，我希望研究這些領域，更好地連接日益全球化的世界。」劉凱琳學術和運動全面發展，她也是加州校際聯合會（CIF）羽毛球賽冠軍。

2020年新冠病毒大流行和社會事件，成為劉凱琳追求理想目標的催化劑。她解釋說：「看到困擾國家甚至世界的問題，也在亞凱迪亞社區逐漸滲透並顯現出來。通過研究社會結構、心理學、歷史和人類學，我希望能夠創新和協同工作，找到有針對性的而非空泛的解決方案，並為那些真正需要被傾聽的人們提供一個平台。」

為了入圍國家優秀獎學金計畫的決賽，亞凱迪亞高中11名半決賽選手，將與學校輔導員密切合作，提交一份詳細的獎學金申請報告，其中包括個人的學業成績、參加學校和社區活動展示的領導能力、以及獲得的榮譽和獎勵的信息。

在過去28年裡，亞凱迪亞高中累計約有660名學生入圍國家優秀獎學金半決賽。此次入圍2022年國家優秀獎學金半決賽的學生，包括劉凱琳、Andrea Lou、Ethan Wong、Sonia Zhang、Ashley Zhao、Ryan Sun、Stella Koh，以及Ruth Berkun、Sanjith Menon、Nelly Segimoto、Jose Tandoc。

亞凱迪亞高中校長迪爾曼 (Angie Dillman) 說：「非常高興與我們的學生分享獲得這項殊榮的興奮，我讚賞他們在疫情大流行中，繼續堅韌不拔地追求學術目標。」

申請2022年國家優秀獎學金計劃，必須在11年級時參加2020年國家優秀獎學金資格考試 (PSAT/NMSQT)，該項考試也是對參與者的初步篩選工具。在選定大約 1萬6000人進入學金半決賽後，再從中篩選出近 1萬5000 人進入決賽。2022 年國家優秀獎學金獲獎名單，將自2022年2月起分批公布。

學術優秀獎半決賽選手劉凱琳也是加州校際聯合會（CIF）羽毛球賽冠軍。（AUSD ...
學術優秀獎半決賽選手劉凱琳也是加州校際聯合會（CIF）羽毛球賽冠軍。（AUSD Communications）

入圍 亞凱迪亞 華裔

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