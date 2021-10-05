加州掃盲 2026年前助所有三年級生識字、能閱讀

加州公校努力提高三年級前小學生英文水準。（洛杉磯聯合學區）

加州 公共教育總監 瑟蒙德 (Tony Thurmond) 上月21日舉行網上研討會，宣布了一項「2026年前提高加州學生識字率躍進計畫（Bold Plan to Improve Literacy by 2026）。具體而言，加州教育廳將在全州範圍內發起一項掃盲運動，幫助加州所有三年級學生在2026年之前能夠識字和閱讀。

根據2018-19年識字／英語語言藝術智能平衡總結性評估的數據，51%的加州學生達到或超過年級標準。但在細分學生群體時，來自低收入家庭的學生達標率下降到39%，西裔學生的達標率降到41%，而黑人學生的百分比更下降到33%。

加州公共教育總監瑟蒙德 (第二行左一)召開網上研討會，宣布「2026年前提高加州學生識字率躍進計畫」。（加州教育廳）

瑟蒙德說，一旦學生學會閱讀，學生就可以通過閱讀來學習任何知識。在三年級之前達到識字水平一直是加州學校的目標，也是衡量和預測學生成功的關鍵基準。「我們必須採取大膽行動，幫助學生實現這一重要里程碑，讓他們走上終身學習的道路，而不是增加他們輟學或最終進入刑事司法系統的可能性。」

瑟蒙德提高識字率的計畫，將集中在為教育工作 者的專業學習提供資金的立法、建立一個工作組來監督和指導全州掃盲運動，以及努力將更多書籍送到學生及其家人手中，幫助他們培養了對閱讀的興趣和熱愛。

出席座談會的「加州五歲前幼兒教育」（First 5 California）組織華裔主管黃秋香（Jackie Thu-Huong Wong）表示，她幼年時作為難民來到美國，當時也是英語學習生。但開始時她拒絕說英文，後來進入學校用心學習，每日閱讀及和同學們對話，進步很快。因此，她深知早期學習十分重要。

First 5 California組織旨在幫助零至五歲的兒童和他們的家庭，能夠得到高質量的早期學習機會。成人和幼兒之間的互動是兒童最佳發展和學習的關鍵。該組織倡導所有兒童應有良好的開端，重點關注五 歲前幼兒教育，優化兒童早期發展，為以後的教育學習和專業訓練奠定基礎。

出席座談會的嘉賓有加州眾議員 Mia Bonta，以及加州教師協會會長Toby Boyd，上課出勤率執行理事Hedy Chang，加州雙語教育協會 (CABE) 首席執行官Jan Gustafson-Corea，加州卓越教育合作組織 (CCEE) 執行董事Matt Navo，美西教育信託（The Education Trust-West）執行董事Christopher Nellum，加州學校僱員協會執行董事Keith Pace等。