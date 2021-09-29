近年留學生顯著減少 加州大學總校長：歡迎中國學生

加州大學總校長德雷克表示，歡迎中國學生到加州大學留學深造。（記者丁曙／攝影）

近年來由於美中兩國交惡，和新冠（Covid-19）疫情的雙重打擊，來加州大學 （University of California，UC）系統留學深造的中國學生顯著減少。加州大學總校長德雷克 (Michael V. Drake) 醫學博士，近日邀請少數族裔媒體座談表示，繼續歡迎中國和世界各國的學生來UC系統學習、深造、交流。

加州大學系統的各大學向來是中國學生和其他國際學生的留學大熱門，系統的大學生來自全球100多個國家。加州大學擁有十個世界一流的大學和150個學科，其中九個大學收大學生和研究生以上的學生，只有舊金山加大沒有大學部。學術排名前十位的院系數量，超過美國其他任何公私立大學，學術空氣自由，教學品質卓越，師生多元化，最受中國留學生 青睞。

早年美中關係友好時期，UCLA舉辦華美文化之夜，中英雙語橫幅懸掛校園。（記者丁曙／攝影）

迄今為止，中國一直是加州大學國際留學生的最大來源國。2015年的一項數據顯示，僅柏克萊加大 （UC Berkeley）就有1600 名來自中國的大學生和研究生。

因此，德雷克總校長指出，加大錄取國際學生，對於促進校園多元化非常重要。加州大學是一所全球性大學，具有廣泛的國際影響，在很多學科領域保持領先，而國際學生對於提高教學質量和增進學術交流非常重要。

他指出，幾十年來，加州大學廣泛地接受國際學生，這些學生來自不同社會制度的國家，有著不同的意識形態和政治立場，但是，加州大學以相同的學術標準，聯繫來自全球各地的學生。另一方面，加州大學也受益於國際學生帶來的文化，他就深有同感。過去數十年來，他有很多同事來自於中國、南韓、中東、歐洲、南美等許多地方，彼此通過學術交流，克服原來的障礙。因此，他相信留學生對於加州大學的未來非常重要。

但是，總校長也指出，加州大學招收國際學生的人數，受到加州議會的立法限制。2017年加州議會通過AB1674法案「加州大學：非居民學生入學」（University of California: nonresident student enrollment），該法案平衡加州本地居民學生與外州以及國際學生的比例，旨在保障加州學生優先入學的原則。