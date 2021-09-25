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聖瑪利諾杭廷頓初中 入選藍絲帶學校

記者丁曙／聖瑪利諾市報導
杭廷頓初中學生在教室學習。（杭廷頓初中網站）
杭廷頓初中學生在教室學習。（杭廷頓初中網站）

聯邦教育部長卡多納 (Miguel Cardona) 21日公布2021年國家藍絲帶學校（National Blue Ribbon Schools）得獎名單，包括加州28所中小學校。洛杉磯縣聖瑪利諾學區（San Marino USD）杭廷頓初中（Henry E. Huntington Middle School）榜上有名，也是加州唯一入選的初中。

教育部藍絲帶獎學校計畫，每年表彰從小學到高中的全國公私立優秀學校。得獎學校憑藉整體學業成績出色，或在縮小學生族群的成績差距方面取得顯著進步。

杭廷頓初中校園球場體育運動。（杭廷頓初中網站）
杭廷頓初中校園球場體育運動。（杭廷頓初中網站）

坐落於擁有不少華人住家的杭廷頓初中，目前註冊學生約700人，就讀六至八年級，其中英語學習生（English Language Learners）10.3%，低收入家庭學生約6%。據加州教育廳疫情之前的2019年學校考核報告（California School Dashboard），該校學生英語成績高於標準線（standard）91.2百分點，數學成績高於標準線85.1百分點，全部列入最好學術表現的藍段（Blue）。

聖瑪利諾學區華裔教育委員張志堅稱此為「疫情中的好消息」，他指出，杭廷頓初中是一所擁有超過百年歷史的中學，文化底蘊深厚，學生來自學區的兩所小學，學術、藝術和體育全面發展，表現均衡。教師敬業，家長重視，長期付出，捨得投資，方有如此成就。

杭廷頓初中校長Daryl Topalian指出，2021-2022新學年開學以來，確保教師、員工和學生的健康和安全是重中之重。因此，該校和聖瑪利諾學區的所有學校都遵守洛杉磯縣公衛局（LACDPH）的指導方針，所有學生和教職員工在室內都須戴口罩。

他在「校長寄語」中表示，加州英語藝術／英語發展（English Language Arts/English Language Development，ELA/ELD)框架，確定了該校學生在21世紀，為大學和職業做好準備所需要的四種認知和內省能力：批判性思維、創造力、溝通和合作。

杭廷頓初中學生在下棋競技。（杭廷頓初中網站）
杭廷頓初中學生在下棋競技。（杭廷頓初中網站）

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