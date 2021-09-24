加大總校長稱SAT取消後 亞裔錄取率占34% 與去年持平

加州大學總校長德雷克訪問南加會談少數族裔媒體。（記者丁曙／攝影）

加州大學 （University of California，UC）總校長德雷克 (Michael V. Drake)，23日在洛杉磯加大邀請少數族裔媒體座談時指出，加大取消標準考試後，亞裔 學生錄取率未受影響。

當天德雷克討論與加大和高等教育相關問題，涵蓋招生標準、族群多元化、財務資助、低收入 家庭、第一代大學生、社區學院轉校生、國際留學生等等，未來將把加州大學辦得更好。

57%新生免交學費

2020年2月新冠疫情（COVID-19）爆發，打亂了教學秩序。加州大學修改大學招生政策，其中包括不再要求申請人提供標準考試成績單。對此，亞裔媒體提問，取消標準考試，如何確保新生學術水準？

德雷克回答，加大理事會（UC Board of Regents）2020年決定，對於申請2021秋季入學的新生，不再考慮SAT 或 ACT 考試成績，這是前任總校長的決定。但加大錄取學生基於整體考量原則，雖然取消了SAT和ACT標準化考試，仍然還有其它多項學術標準，包括申請人至少完成15門大學預備課程(A-G courses) 以及考試成績至少在C或以上，還有GPA、AP等課程成績。此外，還要評估多項社會因素，例如領導能力、社區服務、經濟收入、母語非英語、家庭第一代大學生、族裔背景等。

他強調，校方了解標準考試是亞裔生的強項，但取消標準考試，並沒有影響亞裔錄取率。加大2021年秋季新生錄取人數破紀錄，亞裔生占34%，與2020年錄取率持平。此外，所有新生的學習表現，與往年基本相同。

德雷克表示，加大未來將自行設計入學標準考試，確保新生為進入加州大學取得成功做好充分準備。但該項設計將是一個漫長的過程，要考慮到多種因素，目前還不知道何時可推出。

洛杉磯加州大學校園生氣勃勃。（記者丁曙／攝影）

德雷克指出，目前有57%加大新生免交學費。加大重視錄取低收入家庭和第一代大學生，因為加大是加州各族裔各階層人民共享的大學。學費是很多家庭擔憂的問題。2021-22學年加大本地學生學雜費，加上書籍、健保、食宿、交通等，合計大約3萬6700元，並不是多數學生有能力支付。

然而，超過超過70%的加大大學部掣生可獲得各種財務援助，平均獎助金額超過1萬7000元的助學金和獎學金。對加州居民學生來說，已抵銷了一年學費。目前，加大57%大學生不用自己掏錢付學費。加大畢業生一半不欠債，另一半平均欠債約2萬元。

轉學生占新生21%

2021年秋季UC系統新生入學人數比2020年增長11%，從11萬9054 人上升到13萬2353 人；其中，加州居民新生的錄取人數創歷史新高8萬4223名學生，比2020年的7萬9953人增加5.34%。來自代表性不足的族裔群體的學生佔加州新生入學人數43%，也是新生的最高比例及加州大學歷史上最多3萬6462人。

此外，加大系統還錄取加州社區學院歷來最多的轉學生，從去年的2萬8074人增加到2萬8453 人，同比增長 1.35%，超過錄取新生總數的21%。這些轉學生中的絕大多數是加州居民（2萬5700人）。53%新生將成為他們家庭中第一個獲得四年制大學學位的人。