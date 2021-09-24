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加大總校長稱SAT取消後 亞裔錄取率占34% 與去年持平

記者丁曙╱洛杉磯報導
加州大學總校長德雷克訪問南加會談少數族裔媒體。（記者丁曙／攝影）
加州大學總校長德雷克訪問南加會談少數族裔媒體。（記者丁曙／攝影）

加州大學（University of California，UC）總校長德雷克 (Michael V. Drake)，23日在洛杉磯加大邀請少數族裔媒體座談時指出，加大取消標準考試後，亞裔學生錄取率未受影響。

當天德雷克討論與加大和高等教育相關問題，涵蓋招生標準、族群多元化、財務資助、低收入家庭、第一代大學生、社區學院轉校生、國際留學生等等，未來將把加州大學辦得更好。

57%新生免交學費

2020年2月新冠疫情（COVID-19）爆發，打亂了教學秩序。加州大學修改大學招生政策，其中包括不再要求申請人提供標準考試成績單。對此，亞裔媒體提問，取消標準考試，如何確保新生學術水準？

德雷克回答，加大理事會（UC Board of Regents）2020年決定，對於申請2021秋季入學的新生，不再考慮SAT 或 ACT 考試成績，這是前任總校長的決定。但加大錄取學生基於整體考量原則，雖然取消了SAT和ACT標準化考試，仍然還有其它多項學術標準，包括申請人至少完成15門大學預備課程(A-G courses) 以及考試成績至少在C或以上，還有GPA、AP等課程成績。此外，還要評估多項社會因素，例如領導能力、社區服務、經濟收入、母語非英語、家庭第一代大學生、族裔背景等。

他強調，校方了解標準考試是亞裔生的強項，但取消標準考試，並沒有影響亞裔錄取率。加大2021年秋季新生錄取人數破紀錄，亞裔生占34%，與2020年錄取率持平。此外，所有新生的學習表現，與往年基本相同。

德雷克表示，加大未來將自行設計入學標準考試，確保新生為進入加州大學取得成功做好充分準備。但該項設計將是一個漫長的過程，要考慮到多種因素，目前還不知道何時可推出。

洛杉磯加州大學校園生氣勃勃。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯加州大學校園生氣勃勃。（記者丁曙／攝影）

德雷克指出，目前有57%加大新生免交學費。加大重視錄取低收入家庭和第一代大學生，因為加大是加州各族裔各階層人民共享的大學。學費是很多家庭擔憂的問題。2021-22學年加大本地學生學雜費，加上書籍、健保、食宿、交通等，合計大約3萬6700元，並不是多數學生有能力支付。

然而，超過超過70%的加大大學部掣生可獲得各種財務援助，平均獎助金額超過1萬7000元的助學金和獎學金。對加州居民學生來說，已抵銷了一年學費。目前，加大57%大學生不用自己掏錢付學費。加大畢業生一半不欠債，另一半平均欠債約2萬元。

轉學生占新生21%

2021年秋季UC系統新生入學人數比2020年增長11%，從11萬9054 人上升到13萬2353 人；其中，加州居民新生的錄取人數創歷史新高8萬4223名學生，比2020年的7萬9953人增加5.34%。來自代表性不足的族裔群體的學生佔加州新生入學人數43%，也是新生的最高比例及加州大學歷史上最多3萬6462人。

此外，加大系統還錄取加州社區學院歷來最多的轉學生，從去年的2萬8074人增加到2萬8453 人，同比增長 1.35%，超過錄取新生總數的21%。這些轉學生中的絕大多數是加州居民（2萬5700人）。53%新生將成為他們家庭中第一個獲得四年制大學學位的人。

加州大學總校長德雷克強調取消標準化考試沒有影響亞裔學生錄取率。（記者丁曙／攝影）
加州大學總校長德雷克強調取消標準化考試沒有影響亞裔學生錄取率。（記者丁曙／攝影）

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