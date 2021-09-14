「少糖！少冰！」 聖瑪利諾學區、市府官員喝奶茶學中文

市議員、學區主管們學中文第一課。（聖瑪利諾中文學校提供）

聖瑪利諾 中文學校於12日上午展開「台灣 華語文學習中心」課程，報名參加的有學區總監、教學主管、學區技術長，還有聖瑪利諾市現任市議員，以及專業度很高的加州理工學院專家、社區家長等。當天學習效果顯著，學員們品嚐奶茶的同時，「謝謝老闆！少糖！少冰」，立刻朗朗上口。

學員們一進入教室即拿到「來!學華語」的教課書，每一位參加的學員都非常認真。在下課前，由僑務顧問陳貴東贊助台灣特產波霸綠奶茶、波霸紅茶，市議員立刻利用當天所學，高興地用中文說「謝謝老闆!」

聖瑪利諾中文學校校長車慶餘、擔任課程的潘黛比老師，也把在台灣點波霸奶茶的慣用語，傳授給第一天上課的學員，包括「少糖、少冰」。車慶餘表示，看來美國 人還是比較喜歡冰品，最想學的是「少糖」，「少冰」一詞比較用不上。

在拿到波霸奶茶的同時，也將台灣受歡迎的茶文化簡單介紹給大家。語文加上體驗式教學，讓當天上課的美國朋友立刻學上幾句，也讚美「台灣華語文學習中心」的課程，與教學活潑有效的老師。第一天上課，華協會長李慶雯也特地來關切，與大家品嚐台灣波霸奶茶，同時還答應上課的學員，會逐一將台灣特色美食介紹給大家。