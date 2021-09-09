小企業、非營利機構疫情救濟再撥15億 月底申請截止

加州非營利機構執行主任Jan Masaoka。（記者楊青／攝影）

新一輪加州 小企業／非營利機構新冠疫情 救濟金計畫（California Small Business and Nonprofits COVID-19 Relief Grants Program）再增總額達15億元撥款，目標對象是小型企業和小型非營利機構，包括獨資企業和完全自願性質的非營利組織。申請從本周開始，至9月30日截至。

救濟金計畫申請管理部門表示，這可能是疫情期間加州最後一輪對小企業和非營利組織的補助計畫，符合條件的小企業和非營利機構可善加利用。

加州小企業／非營利機構新冠疫情救濟金計畫實施管理負責人Everent Sands表示，此波疫情救濟金可能是加州最後一波小企業和非營利機構救助計畫，之前加州已有好幾次救濟，但很少專門針對非營利組織，所以也特別鼓勵非營利組織申請。此波救濟金申請過程簡單，申請和資金到位時間也很短，預計約一個月時間就可以完成審核。到目前爲止，加州大約已處理了50萬件小企業救濟金申請案。

Sands表示，一個小企業只能申請一次，如果之前已成功獲得加州救濟金，可以申請一個聯邦的救濟項目，但不能申請兩個都是州的項目。公司成立時間在2019年6月1日之前，能夠證明受疫情影響，其2020年收入比2019年有損失，都符合資格。

如果之前已申請加州的小企業救濟金，但一直處於等待名單，或之前根本沒有得到救濟，可以在從波計畫提出申請，看看自己是否符合條件。申請的小企業和非營利機構需要提供2019年稅單，收入為110萬至200萬元的小企業或非營利組織，最高可獲得2萬5000元救濟金。

目前相關申請資訊在Https://CArelifegrand.com，和https://business.ca.gov都可以查到和申請， 申請人也可以打888-612-4370諮詢。加州小企業／非營利機構新冠疫情救濟金計畫同時與加州藝術學會、加州博物館 協會的網站合作，這些網站也可以幫助申請者搭建信息，包括指導視頻等，可以有很好的參考。

佛瑞斯諾農村社區服務中心主任Mary Jane表示，他們中心主要是菲律賓裔的農民組織，2020年面對乾旱，灌溉用水有限，處境非常艱難，所以決定申請政府救濟補助，但一度兩次都被列入等待名單中，理由說他們不是非營利組織，但最後經過補充文件和多方溝通，終於收到5000元救濟金。

洛杉磯Bridge Builders基金會主任Earl Jones表示，疫情發生之後他們部分服務關閉，他開始為非營利組織做支持工作。他申請非營利組織救濟金手續非常簡單，時間很短，只是提供了一些文件，就通過了。