UCLA中國新生整裝待發 學生會將接機迎新

UCLA上海地區新同學大合影。（CSSA-UCLA）

洛杉磯加州大學（UCLA ）2021-22新學年秋季學期（Fall Quarter）將於9月20日開學，來自中國 的留學生已整裝出發。UCLA中國學聯暑期去中國舉辦了三場新生歡迎會，針對疫情下的新狀況介紹UCLA教學模式和政策，並且做好了迎新接機的準備。

UCLA是中國學生最青睞的留學目標之一，每年都有數百名新生來這裡學習。UCLA中國學生學者聯誼會（CSSA-UCLA，簡稱UCLA中國學聯）與中國UCLA校友會，每年都在北京、上海等大城市舉辦新生歡迎會，為新同學提供相關資訊，幫助他們做好行前準備。

今年首場新生歡迎會由UCLA中國學聯與華南校友會於7月18日合辦，該場線上新生歡迎會有130多人參加。第二場新生歡迎會於7月25日在北京中國大飯店舉行，100多名新生出席。第三場新生歡迎會8月27日在上海豫園萬麗酒店舉行，也有超過100人參加。

UCLA學聯學長向新同學們介紹畢業學分要求。（CSSA-UCLA）

三場新生歡迎會的主題都是「留學生準備好返校了嗎？」介紹UCLA校內生活、社團宣傳、校外生活、入學前準備以及校友分享等。會議針對疫情籠罩下的學習環境，介紹了UCLA的校園政策，秋季將以面對面形式在教室正常上課，在教學環境中必須全程佩戴口罩，但是，上大課依然維持在線上進行。

針對學生和家長們最關心的校園疫情，會議介紹了UCLA出台的疫苗政策，學生必須在秋季開學14天之前，完成兩針疫苗接種，最後一劑接種截止時間為今年9月9日。為保障校園安全，學生每天會收到一封郵件提醒，進入校園前完成一至兩分鐘調查，報告個人身體健康狀況。完成調查後會收到進入校園許可證，住大學宿舍的學生必須每天完成調查等。

除了校園教學，UCLA新生歡迎會還提供2021新生指南匯總，介紹新同學關心的相關事宜，包括UCLA所在地西木區（Westwood）的住宿概況，秋季返校入境簽證，疫苗接種要求，UCLA收費指南，UCLA學生畢業指南，以及洛杉磯周邊吃喝玩樂攻略等。

另據UCLA中國學聯網站消息，為幫助2021年9月初抵達洛杉磯的新同學順利到達校園，學聯將為2024屆與2025屆同學提供洛杉磯國際機場 （LAX）免費接機服務。在LAX匯合後，發車駛至UCLA校園，分別在De Neve Plaze、Rieber Court和 Hedrick Summit三個主要宿舍區停靠。學聯提供兩種接機方式，一是由學長學姐接機，二是同一時間有較多同學抵達時，由贊助商瀚辰汽車提供大巴接送。新生可登入學聯網站報名，掃描工作人員微信二維碼添加，並提供個人信息和飛機航班和落地日期等。