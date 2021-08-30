他是華人家長夢想 13歲上大學 20歲成癌症研究員

饒影凡（左）和廖文希（中）以及饒影凡的母親（右）。（饒影凡提供）

華人家庭大多對子女抱著「望子成龍，望女成鳳」的期盼，南加州蒙特利公園市（Monterey Park）的華裔居民廖文希（Brandon Liu），13歲考進大學，20歲已成為美國 衛生研究院癌症 研究中心研究員(NIH Postbaccalaureate IRTA Fellow at National Cancer Institute)，正符合華人家長的期望。

廖文希18歲第1名大學畢業

廖文希從小就對知識產生濃厚興趣。他上小學和初中時就已經提前學習很多知識，上小學時還出版過兩本「Blackatty Kingdom」系列的童話書。到了中學，因不滿足於學校課程，以抱著試一試的心態考上洛杉磯 州大（Cal State LA）的大學提早入學計畫，13歲就開啟大學生涯。18歲時以專業第一名的成績畢業後，成為美國國立衛生研究院癌症研究員。今年他打算更上一層樓，申請醫學博士學位。

廖文希的母親，是蒙特利公園市市長饒影凡（Yvonne Yiu）。廖文希是她的第一個孩子，懷孕時就有意做一些胎教，當時她在嘉信理財做投資顧問，工作之餘還在附近大學上英文課，保持學習的習慣，此外她會聽一些胎教音樂。

一個月讀逾百本 兒時培養讀書好習慣

廖文希在幼兒園時，就被饒影凡每周末帶到圖書館看書。饒影凡說，每次去圖書館他們都會拉著行李箱，因為每次會借走一箱子的書。坦言小小的廖文希剛開始頗牴觸，因此只會借圖畫多的書。她基本上不會限制兒子讀書的內容，重要的是讓他養成讀書的好習慣。慢慢地，隨著廖文希長大，便開始讀起文字多、內容也較深的書籍。當時一個月下來，廖文希可以讀逾百本書。

廖文希中小學在鑽石吧就學，饒影凡也讓他參加約翰霍普金斯（Johns Hopkins）大學才華青少年項目的網路課程。她認為，這項課程讓孩子受益匪淺，並被多個中學承認。超前學習中小學知識的廖文希，到了初中直接讀AP課程。

到了13歲，廖文希已經不能滿足學校的知識學習。當時饒影凡決定讓兒子嘗試申請洛杉磯州大的提早大學項目，有60多個孩子競爭20多個入學名額，廖文希成功獲得入學許可。進入大學的廖文希，發現與該項目的同學們很合拍，結交了不少好友。經過五年學習，他以專業第一的成績畢業。

挑戰更高目標 未來攻讀醫學博士

饒影凡指出，她與兒子的關係更像朋友。在兒子課餘時間，她會陪伴兒子打電動，下象棋，看電視，從沒有特別緊張過他的學習。饒影凡調侃她的兒子像「火星來的」，有時也讓她摸不到頭腦。

饒影凡並說廖文希很有環保觀念，出去吃飯會自帶玻璃碗，避免使用一次性餐具。廖文希也有鮮明的政治立場，還差點因為總統大選投票，與她吵起來。

如今廖文希將挑戰更高的專業目標，就是申請醫學博士學位。他的理想是當醫學類研究學者，但這不是一條容易的道路。