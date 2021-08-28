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巴沙迪那學院 9月30日起接種才能入校

記者丁曙／巴沙迪那報導
最受華裔學生青睞的巴沙迪那學院。（記者丁曙／攝影）
最受華裔學生青睞的巴沙迪那學院。（記者丁曙／攝影）

最受華裔學生青睞的巴沙迪那學院（Pasadena City College，PCC）本周開學上課，在保持高標準公共安全的同時，邁出了恢復正常生活的第一步，其中最重要的是COVID-19 疫苗接種計畫：從9月30日開始，只有提交了疫苗接種證明（Proof of COVID-19 vaccination）或獲得有效豁免（Valid exemption）的學生和員工，才能獲准進入校園接受教學或服務。

PCC疫苗接種計畫得到多項配套措施的支持，包括每周免費的COVID-19測試、室內公共場所和戶外團體強制戴口罩、每個辦公室和教室的空氣淨化裝置、改進的暖通空調和清潔協議，以及在可行的情況下提供遠程學習和服務的支持。此外，提交 COVID-19疫苗接種紀錄證明的學生，還將收到一張價值200元的Visa禮品卡，可以在他們認為方便時使用。

PCC下重手：9月30日起憑疫苗接種證明或有效豁免才能進入校園 。（PCC提供）
PCC下重手：9月30日起憑疫苗接種證明或有效豁免才能進入校園 。（PCC提供）

PCC校長Erika Endrijonas 說，為今年秋季學期做好準備，需要靈活性和耐心相結合。Delta 變體病毒爆發證明人們還沒有走出困境。學校採取的步驟簡單有效，只要師生員工同心協力，就可以克服COVID-19流行病。

除了促進公共衛生的措施外，學院還為所有學生提供了額外的經濟支持。所有學生都獲得了150元的書店禮券，用於購買教科書和其他教育用品，以及公共交通乘車證（U-PASS）。在執行該計畫的第一周，超過4500名PCC學生在學校書店花費了近70萬元購物，並且分發了550多張公共交通乘車證。自大流行開始以來，學院通過聯邦救濟計畫向學生發放了超過1320萬元資金。

從政府接種疫苗的第一天起，PCC 就成為面向公眾的 COVID-19疫苗接種點。今年春天，巴沙迪那市的居民在校園停車場接受了疫苗注射，並在夏季與Rite Aid和Safeway 合作，在校園內為學生、教職員工和社區民居提供免費診所服務。

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