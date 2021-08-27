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格蘭杜拉學區强制戴口罩上課 部分家長抗議

格蘭杜拉市訊
華人愈來愈多的格蘭杜拉聯合學區25日開學，學生返校前夕，數十名家長組成的抗議隊伍上街集會，抗議學區要求學生們戴口罩返校。 （Pierce Singgih提供）
華人愈來愈多的格蘭杜拉聯合學區25日開學，學生返校前夕，數十名家長組成的抗議隊伍上街集會，抗議學區要求學生們戴口罩返校。 （Pierce Singgih提供）

華人愈來愈多的格蘭杜拉（Glendora）聯合學區25日開學，轄區五所小學、兩所中學和一所高中學生正式返校上課。學生返校前夕，數十名家長組成的抗議隊伍上街集會，抗議學區要求學生們戴口罩返校。

大約60位家長參加抗議活動。抗議家長表示，是否讓孩子戴口罩上學，決定權應該在父母，而不是學區。但事實上學區硬性規定學生返校上課的條件，不應該。

格蘭杜拉聯合學區教委會主席Zondra Borg表示，學區的做法完全是按照加州和洛杉磯縣公共衛生局的要求，學區也沒有決定權。

有關開學時學生是否應該戴口罩上學，學區在開學前曾兩度開會研討，允許家長參加。支持讓家長選擇是否讓自己的孩子戴口罩上學的一方，高舉「自由高於强迫（freedom over force）」、「我們的孩子，我們選擇（our kids, our choice）」的標語，一些家長高舉美國國旗，一些過往的汽車鳴笛表示支持。

部分家長表示，如果學校繼續嚴格要求學生在校園上課和活動戴口罩，將不排除讓孩子不要去上學；不過也有很多家長認爲，為了更好地保護孩子的安全，在公眾場合戴口罩是可以接受的，尤其最近的據顯示病毒對青少年的挑戰很大，且不僅是12歲以下孩子，很多12至18歲的學生都尚未接種疫苗，戴口罩終歸讓感染風險降低一些。

學區 口罩 加州

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