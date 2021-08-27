終於開學了 格蘭杜拉學區華生興奮返校

格蘭杜拉聯合學區25日正式開學，因新冠疫情闊別學校超過一年的中小學生們重新返回校園上課，不少華裔學生們更是對新學期充滿渴望，迫不及待開始校園新生活。（記者楊青／攝影）

格蘭杜拉（Glendora）聯合學區 25日開學，因新冠疫情闊別學校超過一年的中小學生們重新返回校園上課，不少華裔學生們更是對新學期充滿渴望，迫不及待開始校園新生活。

25日是學區五所小學、三所中學和一所高中，從2020年3月中旬停課以來重新開放學生回校上課的第一天。學區表示，超過98%的學生選擇回校面課，只有極少數的家長選擇讓孩子繼續留在家中學習，學生們返校學習的熱情非常非常高。

25日大清早，有500人的格蘭杜拉華人 鄰居微信群中，媽媽們紛紛分享孩子們返校第一天的興奮心情，多位華人媽媽表示，孩子們興奮地徹夜難眠，不少上小學和中學的華人孩子清晨6時就起床，一些孩子甚至鬧鐘未響，就已自己起床弄早餐。相當多的家長表示，被孩子們高漲的返校熱情感染，他們也緊張得半個晚上睡不着。

格蘭杜拉聯合學區25日正式開學，因新冠疫情闊別學校超過一年的中小學生們重新返回校園上課，不少華裔學生們更是對新學期充滿渴望，迫不及待開始校園新生活。（記者楊青／攝影）

來自北京的麥兜兒媽說，去年停課時兒子一年級還沒結束，到今天開學卻已上三年級了，得知終於可以回到學校上課，麥兜兒這些天天天問她還有幾天可以返校上課。開學前一天，麥兜兒告訴媽媽，他真的已經等不及了，想馬上就回到學校見同學和老師。25日當天剛亮，麥兜兒媽就聽到樓梯動靜，鬧鐘還沒響，兒子卻已在樓下準備好出門上學了，提早整整一個小時到學校。

放學後家長們等待接孩子回家。（記者楊青／攝影）

當天所有返校的孩子進入校園前，都要測量體溫，所有學生都要求戴口罩 ，除了中午吃飯和課外活動時可以摘下口罩，室内上課全程要求戴口罩。乖乖媽表示，雖然是開學第一天，學區的運作已基本和正常情況沒有兩樣，小學放學分段排隊等候家長來接，中學生則是一起放學，學生分散在門口等待家長來接，或結伴走路回家。她當天接兩個小學的女兒，大約只花了五分鐘。