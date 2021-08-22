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高收入家庭 也能規畫高額助學金

記者楊青╱洛杉磯報導
大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen。（世界日報）
大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen。（世界日報）

大學助學金及稅務規畫專家Michael Chen在世界日報秋季線上教育講座當天為學生及家長介紹：「有存款/股票/出租房的家庭，如何合法規畫獲得高額大學助學金，高收入的家庭及炒股票的家庭如何省稅」。

Michael Chen表示，很多高收入高資產的家庭每年都會找最棒的會計師幫忙報稅，但往往還是要交很高的稅。換言之，要真正省稅，不僅要有很好的會計師具體操作，還要有很好的財務規畫師提前幫忙做好準備，雙管齊下，才能達到最好效果。

有存款/股票/出租房的家庭，如何合法規畫獲得高額大學助學金也是同樣道理。他認爲，超高收入家庭最有效的省稅方式是創立一個家庭基金會，自己捐款給家庭基金會，這些資金可以用來炒股票，投資股市，也可用作高中獎學金，非盈利組織，將資金返回人員和花銷在内，雇員也可以是自己的家庭成員。

Michael Chen表示，全美42%國會議員是全國1%最富有的人，省稅有很多奧妙。他表示，申請大學助學金最致命的四大錯誤，包括受到同事朋友和其他專業人士誤導，覺得自己收入太高資產太多放棄申請；或不認真準備就匆忙申請；或認爲只有低收入家庭才能獲得助學金，或擔心申請大學助學金會影響錄取。

他提醒家長和學生不要在沒有規畫的情況下填表遞交，高收入家庭一定要做好規畫，降低家庭淨收入，尤其是高資產，有出租房的家庭更要規畫，從而獲得最高的大學助學金

股票 低收入 投資

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