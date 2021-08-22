參加專業課外活動 有助申請大學

Admission Masters升學規畫教育中心的升學顧問Richard Vincent Kim。（世界日報）

Admission Masters升學 規劃教育 中心的升學顧問Richard Vincent Kim，參加世界日報「2021秋季教育線上講座」，傳授疫情 後在大學申請中脫穎而出的訣竅。

在疫情期間有許多課外活動被取消或嚴重受到限制，Richard Kim建議「不要什麼都不做」。建議學生可找事做，例如：照顧兄弟姐妹、幫忙父母做家務、加入線上義工活動、學習線上課程、完成獨立課題、進行線上項目及實習、參加論文或其他競賽等，增加學習機會，展現主動去學校學習的特質。他建議學生盡量參加可以反應專業興趣的課外活動，同時展現投入、同情心、領導力、激情以及獨特性。

提到撰寫大學申請作文，Richard Kim說，必須在文章中顯現出自己的個性、成長經歷、影響力和獨特性。作文應該講述自己特別的故事，並且強調自己還有進步的空間，才可能在申請中脫穎而出。Richard Kim表示，2021年6月是SAT II 最後一次考試，這也意味著，AP考試將變得更加重要，建議學生只提交3分以上的AP考試成績。

Richard Kim也提到，加州日前通過AB104法案，成年學生及18歲以下學生的家長/監護人，可為9-12年級生在2020-2021學年期間所修的課程，申請為通過/不通過的評分體制。不過他強調，如果只是更改幾門課程的評分，可能會引起大學的猜疑。如有必要，最好是更改整個學期或整個學年度的評分標準。