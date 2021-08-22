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標考邊緣化 須補強AP及課外活動

記者謝雨珊／洛杉磯報導
飛達教育（Ivy Max）創辦人兼執行長魏昕。（世界日報）
飛達教育（Ivy Max）創辦人兼執行長魏昕。（世界日報）

飛達教育（Ivy Max）創辦人兼執行長魏昕21日參加世報秋季線上教育講座，講解「亞裔學生如何面對菁英名校錄取急劇下跌的衝擊」，分享學生如何在疫情當下，利用三個重點脫穎而出。他強調，標化考試越來越邊緣化，建議學生可加重學分課，增加科研項目，並將參與課外活動的亮點展現出來。

魏昕畢業於賓夕法尼亞大學，曾擔任過賓大的錄取面試官，擁有近20年大學申請輔導經驗。他指出，標化考試越來越被淡化，例如：加州大學及很多私校現在幾乎完全不看SAT成績，這也證實了SAT標化考試成績越來越被淡化。而這也意味著，華裔的競爭優勢減去了一項。因此，AP考試成績、學術成績將會變得更加重要。

魏昕建議學生選修一些比較有挑戰性的AP課程，若能拿下這些AP課程，也能增加學術競爭力。例如：AP Seminar及AP Research，這兩項在一般普通高中較難看到，建議家長及學生多利用校外資源。

另外，他也提到，課外活動在升學方面也佔有一定的重要性，建議學生可多參加課業研究的暑期實習項目，展現比較與眾不同的方面。魏昕強調，以上幾項達成以後，學生自然有了資本，並將其經驗寫在大學申請文章中，並在文中體現個人獨特性，現在學生軟性素質變得越來越重要。

教育 加州大學 SAT

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