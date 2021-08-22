法學院需推理強有正義感 商學院注重創新

全美大學成功策略創辦人陳肇新。（世界日報）

全美大學成功策略創辦人陳肇新21日參與世界日報「2021秋季教育 線上講座」，以「申請法學院、商學院、研究學院的培訓重點」為主題演講，為家長及學生深入解析與指導。

大學本科畢業後申請研究所或專業學院，成為不少學生的選擇。像是醫學院、法學院、商學院、工程學院及專科研究學院，都是學生為未來的職業發展鋪路的選擇。

成功申請法學院需要具備那些重要條件？陳肇新說，法學院申請人首先必須要有邏輯推斷能力及正義感。想要進入像是耶魯大學 、哈佛大學 的申請人，除了LSAT成績要好之外，另外也必須有閱讀理解能力、分析能力、寫作能力、發散思維及聚合思維。陳肇新提到，法學院錄取率約為10%。

談到商學院，陳肇新指出，從商必須要有發展未來及創新社會的潛力。要想進入名校，除了GMAT成績要在720分以上，申請人必須要有解決問題的能力、領導才能、管理能力、職業追求、商業社會實習機會及找對專業方向的才能。因為商業發展更需要的是創造需求，而不只是滿足需求。

不論是想申請哪一所研究所，陳肇新建議學生，持有打破傳統及重新創造社會未來的觀念，透過實踐經驗展現非凡的專長，將自己獨一無二的特點轉化為競爭優勢，並且相信自己。除了優秀成績之外，這些都是成功進入名校研究所非常重要的特質。