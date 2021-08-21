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亞美政聯「領袖學院」啟迪 學子受激勵

記者謝雨珊／洛杉磯報導
學員趙舒琪（Suki Zhao) 希望成為移民律師及有志從政。（線上截圖）
學員趙舒琪（Suki Zhao) 希望成為移民律師及有志從政。（線上截圖）

亞美政聯（CAUSE）主辦的「領袖學院（Leadership Academy)」20日舉辦線上畢業典禮，14名亞裔學員分享他們在暑期的學習成果。亞美政聯主席胡澤群（Charlie Woo）、前加州財政長江俊輝（John Chiang）給予畢業生鼓勵與期望。

學員們均表示，在領袖學院學到了亞太裔族裔在美國面臨的問題與挑戰，不完全只是種族歧視的問題，還包括加州環境能源、洛市華埠「紳士化（Gentrification)」對於當地華裔的影響等。他們都認為參與該暑期班獲益良多，也非常感謝導師們給予的指導及幫助。並有多名學員未來將考慮從事政府工作，為人民服務。

14名學員的背景有別、學校不同，但最重要的共識是對於「亞太裔」的認同，並且在參與「領袖學院」的過程中，對於「亞太裔」有了更深刻的認知。密西根大學（University of Michigan）大四生趙舒琪（Suki Zhao)，主修政治及國際關係，他表示，父母均來自中國大陸，移民美國後在當地經營一家中式自助餐廳，是一個非常典型的華裔移民家庭；但密西根州的亞太裔族群很小，因此期盼透過「領袖學院」了解更多關於亞太裔不同的側面。趙舒琪說，透過「領袖學院」，她意識到「主動」的重要性。「如果你期望有改變，期盼引領別人改變，你就得先踏出第一步從自身開始改變」。未來她希望能成為一名移民律師，為許多像她父母一樣的移民解決移民相關的困難，並且也有意從政為人民服務。

韓裔學員李同學（Sean Lee）受訪時則大方表態，未來希望能從政回饋社會。（線...
韓裔學員李同學（Sean Lee）受訪時則大方表態，未來希望能從政回饋社會。（線上截圖）

韓裔學員李同學（Sean Lee）受訪時則大方表態，未來希望能從政回饋社會。李同學目前為喬治華盛頓大學（George Washington University）大二生，主修政治系及新聞學。他對於有關民生、社會議題相當有興趣。透過參與「領袖學院」，讓他學到更多有關亞太裔的相關問題，更令他確信想要走上回饋社會的道路。李同學在未來希望通過新聞寫作的方式，分享他對社會議題的看法，並一步步踏上從政道路。

亞美政聯（CAUSE）主辦的「領袖學院（Leadership Academy)」...
亞美政聯（CAUSE）主辦的「領袖學院（Leadership Academy)」20日舉辦線上畢業典禮，14名學員順利畢業。（線上截圖）

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