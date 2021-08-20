世報明教育講座 詳解升大學策略

Richard Vincent Kim（左起）、周迪、Angie Wang、Spencer Way、陳肇新、魏昕、Michael Chen。（檔案照）

世界日報2021秋季教育 線上講座8月21日（周六）下午1時至5時登場，來自南加州七家教育和升學 輔導機構的專家，將為學生和家長們解答升大學的各項疑問，分析後疫情 時代的大學招生政策變革等。由於線上位置有限，希望有興趣的家長和學生盡快上網報名，網址:bit.ly/3A9UsZd，或可掃描二維碼（如附圖）註冊。

世界日報教育展本次秋季講座因疫情持續，將採取zoom直播方式，家長和學生在網上收看和旁聽。當天共有八場直播講座，將由七位專家主講。

八場講座除兩場以英文進行之外，其他均以中文進行。講座有：全美大學成功策略創辦人陳肇新醫學博士，將於下午1時至1時半和1時半至2時，分別主講「申請法學院、商學院、研究學院的培訓重點」，以及用英文主講「成功申請醫學院的三大專業重點」。時代學苑專任數學科學講師Spencer Way，於下午2時至2時半，主講「如何九個月完成四門AP物理考試?」。「Admission Masters」教育輔導專家Richard Vincent Kim，下午2時半至3時，以英文主講「前往頂尖20所大學之路Road to Top 20 Colleges: Post-Pandemic College Admissions Strategies」。

大學助學金及稅務規畫專家Michael Chen，下午3時至3時半，主講「有存款/股票/出租房的家庭， 如何合法規畫獲得高額大學助學金？高收入的家庭、炒股票的家庭如何省稅？」豪傑訓練中心創辦人周迪，下午3時半至4時，主講「學生如何從豪杰的『大學申請訓練課程』脫穎而出，成為申請藤校或頂尖私立大學，真正的贏家！」

史丹福領袖教育（Stanford leadership International）負責人Angie Wang，下午4時至4時半，主講「轉學生如何進名校、配額大解密」。飛達教育創辦人兼執行長魏昕，下午4時半至5時，主講「亞裔學生如何面對菁英名校錄取急劇下跌的強烈衝擊」。

講座內容精彩，講員還將針對各項與疫情和升學有關的議題，深入淺出解析，協助學生進入心儀理想的大學。

線上講座位置有限，有興趣參加的家長和學生請提早報名，如欲了解更多詳情，可洽：323-268-4982或轉分機250。