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世報線上講座╱高薪家庭仍可獲高額助學金

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
大學助學金及稅務規畫專家Michael Chen。（Michael Chen提供）
大學助學金及稅務規畫專家Michael Chen。（Michael Chen提供）

世界日報將於8月21日下午1時至5時舉辦「2021秋季教育線上講座」，大學助學金及稅務規畫專家Michael Chen將為讀者分享收入高的家庭，如何讓孩子大學期間申請到可觀的助學金。另方面，他也將在當天解析有些人請了專業會計師但仍繳交了很多稅的原因。

「高收入家庭如何申請助學金」？Michael Chen表示，在申請助學金前，家長應該整理家中收入資產再來填表，因為美國教育部其實不需要看全部的資產。助學金申請要看一個家庭的淨資產、收入，不是全部收入，也不是工資收入。假設若有股票、出租房等，家長可遵循教育部規定，這些都可以不算在資產收入內。如此一來，即便家長有高收入、有股票、有出租房等，子女仍有資格得到高額助學金。詳情他將在秋季教育線上講座上大方分享。

此外，Michael Chen也將解析會計師及稅務規畫師的差別。他說，會計師主要是上班幫忙客戶報稅，而稅務規畫師主要負責規畫，向每個家庭介紹稅法，並確保家庭在年底之前達成。有些會計師天天忙著報稅，沒有時間精力研究稅法，因而無法協助客戶最大程度省稅。作為稅務規畫專家的Michael Chen，建議家庭成立「家庭基金會」，將一些錢財捐回給自己，如此一來可達到省稅目的。舉例說明，年收入100萬元的家庭，可將30%捐給自己成立的家庭基金會，收入立即變成70萬元，這樣可少交15萬元的稅。

世界日報8月21日下午1時至5時舉辦「2021秋季教育線上講座，點進教育講座二維碼（如附圖）即可報名加入聽講。

掃瞄此二維碼可獲取報名連結。
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教育部 股票 報稅

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