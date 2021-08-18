鼠患 蒙地貝婁雪爾高中延後開學2周

鼠患導致蒙地貝婁學區 Schurr高中暫時關閉兩周。（Montebello學區網站）

洛杉磯縣蒙地貝婁聯合學區 （Montebello Unified）16日全面開學上課，但唯有雪爾高中（Schurr High）除外，因為該校發生鼠患暫時關閉兩週。教師和家長們對此感到失望、沮喪和憤怒，該學校約有2600名學生，等了一年終於盼來開學日卻不得其門而入。

鼠患發生在雪爾高中的C大樓，也是校園內最大的建築物，裡面有圖書館和近30間教室。學區代理學監斯克瓦納 (Mark Skvarna) 表示，「我不相信老鼠沒有進入空調管道，我不希望孩子們呼吸這種空氣。」他希望在開學前對學校進行檢查。

學區官員們在上周五晚間決定暫時關閉學校，並向學生發送電子郵件、短信和電話，通知他們事態的轉變。但目前尚不清楚在學校關閉期間，將為學生提供哪些教育。目前該學區正在與洛縣教育局 保持聯繫，遠程學習即 Zoom或其他虛擬選項，已不在考慮之列，因為加州 不再允許這樣做。

蒙地貝婁學區發言人Angel Barnuevo 說，「我們正在尋找不同的選擇，無論放棄還是試圖以其他方式恢復失去的教學日子。」

加州教育法要求每學年有180天的教學日，高中生每天接受360分鐘的教學。

在雪爾高中擔任特殊教育教師27年的查韋斯（Paul Chavez）說，學校多年來一直存在鼠患問題，本來沒那麼嚴重，但由於大流行以及在教室裡沒人，老鼠們就跑到教室裏面，到處撒尿拉屎。查韋斯說，他和其他老師對這種情況感到沮喪和憤怒。對於將要發生的事情沒有明確的方向。

家長們也同樣不高興。「這令人失望，也有點沮喪」。蒙地貝婁市居民佩特魯齊 (Dina Petruzzi) 說，她的兒子就讀雪爾高中。雖然人們正在經歷可怕的一年，但仍然有更多的透明度或更多的努力來使這所學校可以使用。

蒙地貝婁市社區活動家瓊斯（Iris Jones）說，她不明白該學區是如何落入這種境地的，學區應該有一個應急計劃。「我認為他們這樣做是不負責任的。」

學區發言人Barnuevo 說，他理解有些家長很不高興，但讓學校安全很重要。「我們正在做我們認為最符合學生利益的事情」。

家長岡薩雷斯（Desiree Gonzalez）說，周一是她兒子轉校入讀雪爾高中的第一天，他在今年轉學成為十年級學生。「我的兒子很沮喪，他期待著進入校園和參加社交活動」。

但學生們有不同看法。15歲的新生羅德里格斯 (Alfredo Rodriguez) 表示，學校關閉是可以的。「我真的不在乎，因為去年我們一直處於封鎖狀態，感覺都一樣。」