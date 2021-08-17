申請專業學院 提升就業競爭力

全美大學成功攻略的陳肇新醫學博士，將在洛杉磯世界日報8月21日舉辦的2021秋季教育線上講座，在兩個時段分別以中文和英文主講「醫學院、法學院、商學院申請的培訓重點」。（本報檔案照）

全美大學成功攻略的陳肇新醫學博士（Dr. Simon Chen），將在洛杉磯世界日報8月21日舉辦的「2021秋季教育線上講座」，在兩個時段分別以中文和英文主講「醫學院、法學院、商學院申請的培訓重點」。

陳肇新指出，學生通過大學學習，對個人發展和職業追求越趨清晰，甚至不少學生在高中就已立下志向，要成為特定領域的專業人士。無論為了提升就業競爭力，還是將來創業儲備，大學畢業後，申請專業學院或研究學院是不少學生的選擇。

醫學院、法學院、商學院、工程學院等，專業學院及專科研究學院，都是為社會輸送專業人才，越是頂尖的學校，教學資源和發展機會也越優厚，讓學生有更好的職業起點。當然學校對學生的專業能力考核也更全面，更嚴格。學生要在申請時能匹配學校需求，必須在大學第一年開始規劃準備，有計畫地培養專業能力，有目標地尋找實踐項目。

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陳肇新醫學博士畢業於常春藤普林斯頓大學（Princeton University），擁有多年從醫及升學 顧問經驗。曾擔任UCLA醫學院臨床教授，同時參與普林斯頓大學、紐約大學 Mount Sinai醫學院、UCLA醫學院招生辦公室審核及面試 工作。多年來一對一輔導學生，制定升學培訓計畫，申請研究項目，輔導申請文章及準備面試。

他會講解每個專業學院及研究學院，對學生專業能力的需求，幫助學生盡早開始規劃。尤其醫學院申請必須掌握的三大專業重點，要想申請到好的研究項目，就要盡早積累經驗。他還會通過案例分析，讓家長和學生瞭解申請誤區。

8月21日下午1時，中文講座，講解法學院、商學院等專業學院申請的培訓重點，同日下午1時30分，英文講座，講解醫學院的三大專業重點。微信獲取Zoom鏈接uscollegesuccess。