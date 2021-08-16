我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西堅持「基建案綁3.5兆預算」 黨內中間派反對

史上最多 拜登政府將提高糧食券福利25%

巴沙迪那學區開學 未強制師生打疫苗

記者丁曙／巴沙迪那市報導
巴沙迪那學區12日開學，華人教委吳天潔要求推動教師強制接種疫苗。（本報資料圖）
巴沙迪那學區12日開學，華人教委吳天潔要求推動教師強制接種疫苗。（本報資料圖）

巴沙迪那（Pasadena）聯合學區12日開學重返校園，但未要求教職員和學生接種疫苗，意味著當師生面對面時，不知道是否會在學校被傳染新冠病毒。華人教委吳天潔（Tina Wu Fredericks）計畫推動教師強制接種疫苗，但多數教委不贊成。

巴沙迪那星報報導，儘管有來自民選官員、工會代表和行政人員的巨大壓力，在8月5日會議上，學區教委會拒絕討論強制接種的議題。教委會轉而選擇考慮允許對學生和教職員，進行隨機抽樣檢測計畫。

巴沙迪那學區要求學生上課時必須戴口罩。（本報資料圖）
巴沙迪那學區要求學生上課時必須戴口罩。（本報資料圖）

吳天潔引用洛杉磯縣公共衛生局統計數據顯示，全縣有超過9萬名12歲以下兒童檢測呈陽性，另有7萬5000名12至17歲孩子被感染。但該學區多數教委仍拒絕強制教師員工接種疫苗，巴沙迪那市長戈多 (Victor Gordo)要求學區儘快討論。

巴沙迪那學區要求教師和學生在校內保持社交距離。（本報資料圖）
巴沙迪那學區要求教師和學生在校內保持社交距離。（本報資料圖）

對此，學區教育總監麥當勞（Brian McDonald）表示，強制接種疫苗在公立學校系統中是複雜問題。不過，目前 學區已有96%教職員工接種疫苗，1320人通過學區營運的診所接種疫苗，估計有800人通過杭廷頓醫院接種疫苗。

該學區將每周對員工和學生（徵得其父母／監護人同意）的樣本隨機測試，還考慮每周對所有教師和工作人員進行測試，因為12歲以下的學生尚不能接種新冠疫苗。

疫苗 學區 檢測

上一則

南加成大校友會橋牌賽 高手線上競技

下一則

亞太會計師協會 商業交流及諮詢會

延伸閱讀

加州寇恩縣現接種第一劑疫苗者比三週前高54%

加州寇恩縣現接種第一劑疫苗者比三週前高54%
聯亞疫苗在台EUA補件完成 通過審查後即可施打

聯亞疫苗在台EUA補件完成 通過審查後即可施打
海外打疫苗 台將擬定「認證程序」

海外打疫苗 台將擬定「認證程序」
台鬧疫苗荒 高端補位 限3類人施打

台鬧疫苗荒 高端補位 限3類人施打
洛縣確診病例 日增破4000

洛縣確診病例 日增破4000
洛學區教職員未接種 將放無薪假

洛學區教職員未接種 將放無薪假

熱門新聞

僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

2021-08-09 20:13
老年人如何增強免疫力？專家提供方法。（pexels）

4種維生素 提高老人免疫力

2021-08-14 02:00
嫌犯Norbert Chung（左）、兒子Trevor Chung（右）。（ABC News)

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

2021-08-15 14:54
南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）

洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

2021-08-11 02:20
拒戴口罩的白人男子與漢亞龍超市經理起爭執。（翻拍自Instagram）

白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去

2021-08-12 18:54
歷次普查全國人口變化。（人口普查局）

美國人口最多10市 加州占3個

2021-08-13 02:20

超人氣

更多 >
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕
中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能
神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」
尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷
傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克