巴沙迪那學區開學 未強制師生打疫苗

巴沙迪那學區12日開學，華人教委吳天潔要求推動教師強制接種疫苗。（本報資料圖）

巴沙迪那（Pasadena）聯合學區 12日開學重返校園，但未要求教職員和學生接種疫苗 ，意味著當師生面對面時，不知道是否會在學校被傳染新冠病毒。華人教委吳天潔（Tina Wu Fredericks）計畫推動教師強制接種疫苗，但多數教委不贊成。

巴沙迪那星報報導，儘管有來自民選官員、工會代表和行政人員的巨大壓力，在8月5日會議上，學區教委會拒絕討論強制接種的議題。教委會轉而選擇考慮允許對學生和教職員，進行隨機抽樣檢測 計畫。

巴沙迪那學區要求學生上課時必須戴口罩。（本報資料圖）

吳天潔引用洛杉磯縣公共衛生局統計數據顯示，全縣有超過9萬名12歲以下兒童檢測呈陽性，另有7萬5000名12至17歲孩子被感染。但該學區多數教委仍拒絕強制教師員工接種疫苗，巴沙迪那市長戈多 (Victor Gordo)要求學區儘快討論。

巴沙迪那學區要求教師和學生在校內保持社交距離。（本報資料圖）

對此，學區教育總監麥當勞（Brian McDonald）表示，強制接種疫苗在公立學校系統中是複雜問題。不過，目前 學區已有96%教職員工接種疫苗，1320人通過學區營運的診所接種疫苗，估計有800人通過杭廷頓醫院接種疫苗。

該學區將每周對員工和學生（徵得其父母／監護人同意）的樣本隨機測試，還考慮每周對所有教師和工作人員進行測試，因為12歲以下的學生尚不能接種新冠疫苗。