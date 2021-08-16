掌握配額最大優勢 輕鬆進名校

主講人楊士慧（Angie Wang)。（楊士慧提供）

世界日報社訂8月21日下午1至5時，舉行「2021秋季教育 線上講座」，邀請史丹福領袖教育（Stanford Leadership International）策劃主任楊士慧（Angie Wang）主講：轉學生的救星---2021年我們如何做到100%進入洛杉磯加大（UCLA）配額大解密。楊士慧指出，掌握配額最大優勢，達到有效率，將輕鬆進入名校。

楊士慧說，2020年經歷新冠帶來的巨大影響，也是嚴峻考驗和希望。耶魯、哈佛、史丹福等常春藤 名校（以下簡稱IVY），錄取率不到百分之一。2021年申請大學，SAT和ACT考試不是報考加大系統（UC）或常春藤名校必要條件後，史丹福領袖教育機構迎來空前申請者。

讓學子們脫穎而出，成為IVY和頂尖公/私立大學一直追求和培養的領導人，是該教育機構的追求目標。該機構成立24年來不斷鑽研，有更新的成功經驗，包括領袖訓練、學術競賽、社區服務、企業實習、常春藤科研經研、發布學術報告、推薦信贊助、獎助學金爭取，同時與各大名校保持良好互動。

她說，從五個方面提供學生機會，讓轉學生更有優勢。首先，專攻學術，選擇目標大學，根據主修和副修以及目標大學科系要求，選擇有針對性、適用性強的課程，滿足轉學的學術基本要求；工作 經驗，高中畢業以後直至申請轉學期間的工作經歷至關重要；實習機會，任何有關未來主修，和副修科目相關實習經歷同樣重要，展現為追求學術目標同等方向堅定信念；

義工服務，頂尖公/私立大學都希望得到更具貢獻力和領導能力的人才，選擇與專業相關義工服務單位與群體，累積自身軟實力，優先達到被錄取條件之一；學術研究，發表與報告，發表科研、經研報告無疑對天分和學術能力最好證明；全方位獎助學金取得，進入名校的過程是一段旅程，在每一步都提供學子幫助，從課程選擇、探索興趣到建立實習簡歷，和申請大學及研究所，都會成為學子們的領航人。

世界日報8月21日下午1時至5時舉辦「2021秋季教育線上講座，點進教育展二維碼（如附圖）即可加入聽講。