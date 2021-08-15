AP課 專家考前總複習很有效

時代學苑的Spencer韋老師將分享和介紹AP考試的背景影發展和其專屬AP教育的特色。（Spencer韋提供）

世界日報 洛杉磯分社將在8月21日舉辦「2021秋季教育 線上講座」，時代學苑的Spencer韋老師將分享和介紹AP考試的背景發展和其專屬AP教育的特色。

Spencer韋是時代學苑創辦人，也是數學和科學老師，有30多年教學經驗。他表示，現在加州大學錄取學生時不再採用SAT考試成績，相比之下，AP考試更有發展前景，他很早就把重點放在AP考試上面。這個考試始於1955年，1956年進行第一場考試，當時只有1229人參與，但現在全美有300萬人參加。這個考試更像是亞洲的大學聯考，相當於大一的水平，美國 高中生如果把這個成績拿出來會更有競爭力。

他執教AP考試的特色是時間少效果強，不管是生物化學物理，都能讓學生九個月讀完，然後5月參加考試。而美國的高中AP化學要先念普通化學，才能進入AP化學，時間長且只能拿好成績的學生才能讀AP。 他的AP教學不需要學生有任何基礎，只要有基本的數學和閱讀條件，每趟課程視頻錄製，學生缺課可輕鬆補課，時間更有彈性。

他教學通常是先講理論，課外時間每周還有一個多小時的練習，讓學生應用新學的理論知識。另外特別開闢AP輔導時間，學生如在學校作業有疑問都可在這個時段解答，減輕學校課業壓力，保證GPA成績。

在5月參加AP考試前，他會提供五周到十周的總複習，鞏固學習成果，確保考試成績，因為美國學生複習能力比較弱，這個環節非常有效。

韋老師非常看好AP的前景，他說，全世界GDP高的國家都是科技領先的國家，而科技人才在高中和大學如何被發掘，不是單純靠GPA，而是通過AP課程和考試才能讓這些人脫穎而出。學生也可藉此發現自己的學術取向和潛力，AP考試對國家影響深遠。

活動當天掃瞄此U視頻二維碼，即可觀看線上教育講座。

世界日報8月21日下午1時至5時舉辦「2021秋季教育線上講座，點進教育展二維碼即可加入聽講。