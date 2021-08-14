富樂頓中文學校線上暑修 成模範

富樂頓中文學校暑期線上活動採用Zoom線上教學，並以Google Classroom為溝通平台， 吸引許多來自外地的學生參加。（富樂頓中文學校提供）

富樂頓中文學校今年暑期推出線上活動，自6月7日起至8月13日共十周，總計超過200人次參加語文課及文化課，學生們在線上教室度過充實的暑假。

富樂頓中文學校今年暑假活動安排周一到周四每天各兩小時的語文課，採用「學華語向前走」加上補充教材，並分初級、中級與高級班，授課老師包括金竹先、張明雪、趙俊萍、王素艷及李亞。周五開設多種文化選修，學生可選擇適合自己的課程，例如「唱唱跳跳學中文」、「童玩手作」、「唱歌學古詩」、「兒童讀物導讀」、「AP 暖身班」、「美食手作」等，授課老師有張明雪、徐欣、趙俊萍、張岩、高純幸、高曉文、李亞及許惠紅。

富樂頓中文學校今年暑期線上課程獲僑委會贊助，橙僑中心主任蔣翼鵬也特別錄製短片，肯定該校老師與學生善用科技，把握暑期繼續學習中文與文化的熱忱。

今年參加富樂頓中文學校暑期線上活動的學生年齡，從幼稚園到十年級，其中四成是該校原有的學生，另外六成分布全美各地，包括南加州 爾灣、河濱市、奇諾岡、北加州、亞歷桑那州、佛羅里達州及密蘇里州 等等，充分發揮了遠距教學的功效。

富樂頓中文學校為非營利組織，在疫情期間除了提供遠距教學外，更舉辦多種活動，例如中秋節唱歌學手語、學期頒獎大會、萬聖節造型活動比賽、硬體書法/繪畫比賽、新年聯歡活動、線上奧林匹克運動會、線上說故事/演講比賽、結業式等，去年年底還在僑委會贊助下，舉辦了「愛戀台灣 」線上文化營，為全球僑校提供規畫及執行線上活動的模範。