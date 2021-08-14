亞裔升大學新挑戰 專家教訣竅

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在疫情 的影響下，如今的大學申請出現新趨勢。「升學規畫教育 權威」（Admission Masters）的教育顧問Richard Vincent Kim，將在8月21日由洛杉磯世界日報主辦的「2021秋季教育線上講座」上，為學生和家長介紹後疫情時代的大學申請新策略。

疫情對大學申請產生巨大影響，除了部分大學不再要求申請人提供SAT、ACT等標準考試成績，少數族裔申請人數上升，還有部分名校錄取率達歷史新低等。Richard Vincent Kim除了會與家長和學生分享和討論疫情如何影響大學招生過程，還將探索在後疫情時代的環境中，申請大學時要考慮的一些策略和事項。

疫情帶來不少的影響，對亞裔 學生來說都是新挑戰，預計未來幾年都將如此，那麼亞裔生面對新挑戰該如何做？Richard Vincent Kim說，屆時他會在講座上，具體地一一解析，包括將細緻地討論疫情如何影響到升學的方方面面，例如亞裔學生需要如何準備標準化測試、課外活動、作文、課程和成績，以及表現出的課外興趣等等。

世界日報8月21日下午1時至5時舉辦「2021秋季教育線上講座，點進教育展二維碼（如附圖）即可加入聽講。