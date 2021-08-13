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品格教育+台灣文化 融入爾灣夏令營

爾灣市訊
橙僑中心蔣翼鵬主任參觀房角石夏令營。（靈糧堂中文學校提供）
橙僑中心蔣翼鵬主任參觀房角石夏令營。（靈糧堂中文學校提供）

靈糧堂中文學校今年暑假舉辦八周的房角石實體夏令營，結合品格教育台灣文化，讓家長與小朋友留下深刻的印象。

夏令營採全中文的實體課程， 每周以一個聖經品格貫穿活動內容， 例如第一周的堅強果斷， 小朋友可學習到「堅持做對的事，並且不輕易放棄」。 為加深小朋友對品格的認識， 每天都介紹一個堅強果斷的動物和聖經人物，老師也安排創意美勞、科學玩具和團體遊戲配合。

今年兩大品格主題是「膽量勇氣」及「井然有序」，在橙縣華僑文教服務中心協助下，穿插介紹台灣原住民文化、布袋戲、民俗體育扯鈴、美食、風景、動物及娛樂，橙縣中心蔣翼鵬主任參觀夏令營，鼓勵孩子們利用暑假加強中文。

負責創意美勞的淑玲老師表示，由於夏令營是採混齡上課，所以在準備美勞課程時，也要考量到不同年齡孩子的手指肌肉和手眼協調的差別。每次下課時，孩子總是迫不急待的獻寶，家長看到孩子的作品，都是驚艷不已，有家長還把孩子的作品掛滿一整面牆壁，留下美好回憶。

小朋友聚精會神的為知更鳥製作鳥屋。（靈糧堂中文學校提供）
小朋友聚精會神的為知更鳥製作鳥屋。（靈糧堂中文學校提供）

負責品格課程的Howard老師分享，品格教育對孩子和家庭的影響很大，有些孩子雖然只來一周，但卻在短短的五天開始發生改變，回家不僅會和父母親討論學到的動物和聖經人物，也會隨口唱幾句詩歌。有一位家長很興奮的告訴老師，在第五周的心滿意足品格中，他的孩子竟然主動提出要減少使用電子產品，因為他要更重視與上帝間的關係。

房角石夏令營去年首度舉行時，正好是疫情高峰期，讓主辦單位採用高規格標準確保師生安全。夏令營期間，室內室外一律戴口罩，喝水與用餐都要在戶外， 並且保持安全距離。

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