憂年幼兒童沒疫苗可打 加州上萬家長要求提供遠距教學

加州上萬家長聯署要求學區提供遠距教學選擇。（電視新聞截圖）

Delta變種病毒造成新冠病例激增，加州 逾1萬名家長連署表示，不願讓子女重返校園，於各學區 陸續開學全面恢復面授教學之際，連署要求學區提供網路教學選項。

這些家長這項要求與地方、加州與聯邦衛生官員一再鼓勵學校全面重開的立場背道而馳。官員不斷強調，太多學生在被隔離的學習環境中受苦，學校的病毒傳播率很低，所以學生不太可能感染新冠病毒，就算感染也不太可能出現重症。

許多加州家長相信專家的說法，幾個月來一直極力爭取重開學校。對許多家庭來說，子女返回學校全時上課是值得慶祝的事，因為孩子們可以重新聚在一起學習和玩耍。

不過，舊金山華裔家長何秀林（ Shurrin Ho，音譯）並不這麼認為。何秀林是舊金山數百名希望把子女留在家中的家長之一，理由是較年幼的兒童還沒有疫苗 可打，而且即使接種疫苗也可能發生突破性感染（breakthrough infection）。她說：「我寧願我的孩子笨一點、少受一點教育，也不願他們死去。這也代表了許多、許多家長的想法。」

何秀林說，她上七年級的女兒已接種疫苗，因為每天要搭三班Muni巴士到Marina初中上學，女兒害怕感染病毒變成突破性病例。她說：「為何不能給家長決定，讓子女重回學校或繼續留在家中的權利？」

事實上，加州已通過新法，要求學區提供獨立學習選擇給家長認為面授教學有危險的學生，學生不一定要透過原來的學校上課，這項法律並未具體限制學習空間，也沒有訂定申請截止日期。