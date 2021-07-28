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加州州大23校 今秋返校須打疫苗

記者楊青／綜合報導
加州州立大學系統（California State University）27日宣布要求學生、教職員工在秋季學期返回校園之前接種COVID-19疫苗。將允許醫療和宗教豁免，未接種疫苗的學生必須定期接受冠狀病毒檢測。（長堤州大官網）
加州州立大學系統（California State University）27日宣布要求學生、教職員工在秋季學期返回校園之前接種COVID-19疫苗。將允許醫療和宗教豁免，未接種疫苗的學生必須定期接受冠狀病毒檢測。（長堤州大官網）

加州大學系統（UC）明確要求所有學生在秋季返回校園上課時，全部接種新冠疫苗之後，加州州立大學系統（California State University）27日宣布要求學生、教職員工在秋季學期返回校園之前，接種COVID-19疫苗；將允許醫療和宗教豁免，未接種疫苗的學生，必須定期接受冠狀病毒檢測。

加州州立大學表示，起起伏伏的疫情以及整個加州Delta變種橫行，相關感染和死亡病例持續增加，是立下此規定的關鍵。本周一，加州州府宣布要求政府和醫護人員出示疫苗接種證明；一周前，加州大學系統在討論近兩個月之後，決定強制要求學生和員工在秋季返校之前完成疫苗接種。

加州州立大學校長Joseph I. Castro，27日在公開信中表示，由於高度傳染性的Delta變體傳播，目前COVID病例激增令人擔憂。作爲全美最大的公立大學系統，加州州立大學必須盡最大努力保護學生、員工和訪客的健康安全，而接種COVID疫苗仍然是減輕病毒傳播的最佳方式，所以敦促州大23個校園的所有學生和教職員工盡快接種疫苗，尚未接種的師生目前開始接種第一針，到秋季開學之前就可以完成全部接種。

加州州立大學發言人Mike Uhlenkamp表示，加州州立大學的審核流程，很大程度上依賴對大家的信任。學生必須證明已完全接種疫苗或尋求豁免，並證明他們的證明是真實的，加州州立大學校園可以獨立要求學生和教職員提供疫苗接種證明。從本周到開學之前，州立大學校方將進一步商討相關後勤支持。

目前尚不清楚校方會對不遵守要求的人，採取什麼類型的紀律處分措施，但目前該政策包括警告，任何不提供認證的學生或員工，「可能被拒絕進入校園」。

所有認證必須在9月30日之前完成，但由於加州州立大學的23個校園秋季學期開學日期不同，各校將根據自己的實際開學時間，做出最後期限。

聯邦疾病防治中心截至本周的數據，全國大約有1190萬18至24歲的年輕人接種疫苗，約占該人群的43%。

加州大學 疫苗 聯邦疾病防治中心

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