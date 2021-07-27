李德睿完成空軍官校5次傘訓 朝駕駛戰機目標邁進

美國空軍官校學員李德睿參加跳傘訓練英姿颯爽。（家長提供）

亞凱迪亞 高中（Arcadia H.S.）華裔校友李德睿（Aaron Lee），2020年赴美國 空軍官校（USAFA）深造，一年來參加嚴格的軍事訓練和學習專業知識，本月中旬成功完成五次高空跳傘訓練，向著未來駕駛戰鬥機的目標邁進。

(影音來源／李德睿)

高空跳傘（Parachuting）是空軍官校的重要訓練項目，學員們背著降落傘包從4500呎高空往地面跳，完成五次跳傘訓練。跳傘之前，學員們要接受30個小時的強化訓練，克服心理恐懼和思想壓力。而且每次跳傘之前，學員們都要接受教官的訓示和檢查，牢記操作要領，確保裝備和傘具安全無虞。

李德睿第一次跳傘時站在飛機艙門邊，從4500呎高空俯瞰地面，自然也會有恐懼感。但是，當他跳出機艙後，按照訓練要求，保持自由落體的流線型體姿勢，然後拉動傘索打開降落傘的主傘，並且使傘繩完全伸開，確保降落傘從傘包中脫出。李德睿克服了高空恐懼和其他困難，安全著陸，雖然他感覺還不夠完美。但此後，他每一次跳傘都有進步，一次比一次跳得更好，出色完成了五次自主跳傘訓練項目。

李德睿操控降落傘從高空下降。（家長提供）

從理論上說，跳傘是一種借助重力從空中過渡到地面的方法，在下降過程中使用降落傘控制速度，在實際操作中會有諸多風險和挑戰。例如，跳傘者可能遭遇氣流衝擊偏離了原來的位置，或者因傘繩纏繞一時打不開降落傘，但在著陸之前必須緊急打開副傘。在軍校訓練中，如果幾次都沒有跳好，學員還有可能被淘汰。

李德睿立志成為飛行員，他選擇了滑翔（soaring）、跳傘（parachuting）、動力飛行（powered flight）等訓練項目，以及選擇航空工程專業。然而，並非四年大學畢業後就能成為飛行員，還要接受兩年的飛行訓練，初期駕駛訓練型戰機，等結業之後再選擇F型戰鬥機種，並且簽約在空軍至少服役五年。因為國家培養一名戰鬥機飛行員，需要投入大量的資金和人力，而且學員淘汰率也比較高。

李德睿回顧空軍官校第一年，他說，雖然生活辛苦，很有挑戰性，但同時也非常充實和有意義，他接受了世界上最先進的軍事訓練和科技教育 ，收獲很大。特別是最近完成跳傘訓練，克服高空恐懼感，向著成為戰鬥機飛行員的理想又跨出了一步。

美國空軍官校開設大約30個專業，從航天工程到民用工程、從歷史到哲學相當廣泛。學員們第一年學習基礎課程，第二年下半年選擇專業。在完成四年大學課程後，根據各人的特長和興趣，進一步選擇和接受專業訓練。例如，參加為期兩年的駕駛訓練計畫，將來可能成為戰鬥機飛行員；或者去醫學院、法學院、工程學院等深造，將來成為軍醫、軍法官或飛機設計師等，前程大好。