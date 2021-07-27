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空軍官校寢室音樂會特技助興 振士氣

記者丁曙／亞凱迪亞報導
軍校學員音樂會李德睿擔綱演奏小提琴。（家長提供）
軍校學員音樂會李德睿擔綱演奏小提琴。（家長提供）

新冠病毒（Covid-19）衝擊各行各業，美國空軍官校（USAFA）的部分聚會和集體活動因為防疫要求都被取消，平日緊張嚴肅的軍事化學習生活更顯單調。李德睿發揮自己音樂專長，為軍校師生演出，並與幾位同學合作製作了一部音樂短片，在社群網站發表後反響熱烈，提升學員士氣並豐富校園文化生活。

(影音來源／李德睿)

李德睿原來就是一個演奏水準出色的小提琴手，曾經擔任亞凱迪亞高中（Arcadia HS）新生樂隊首席指揮，去年報考空軍官校時，他的音樂才華給面試官留下了深刻印象 ，軍校也重視課外活動，歡迎有藝術專長的新同學。 在過去一年的疫情肆虐期間，李德睿受軍校長官的邀請，曾在午餐時間為全校師生演奏小提琴曲目，在受到疫情壓抑的大環境下，可以調節氣氛、鼓舞士氣、豐富文化生活，他的演奏很精采，受到師生們熱烈歡迎。

後來，李德睿和幾位同學又製作一部音樂短片，以軍校宿舍作為舞台，李德睿擔綱拉小提琴，兩位隊友分別彈吉他和打節奏伴奏；演出開場後，另有四人忽然從衣櫥中閃出，表演後空翻、行軍禮、立正步、揮手勢，動靜結合。疫情下，學員們自娛娛人，提振士氣，鼓舞人心。這部音樂短片後來在社群網站上發表大受歡迎。

社群網站 疫情 亞凱迪亞

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