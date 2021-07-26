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16歲華裔少女獲洛州大雙學位 立志改善刑法系統

記者丁曙／阿罕布拉市報導
16 歲華裔少女徐千淯以優異成績畢業於洛杉磯州立大學，獲得心理學和刑事司法雙學士學位，也是該校2021 屆最年輕的畢業生之一。（洛州大提供）
16 歲華裔少女徐千淯以優異成績畢業於洛杉磯州立大學，獲得心理學和刑事司法雙學士學位，也是該校2021 屆最年輕的畢業生之一。（洛州大提供）

將直攻亞利桑納州大法學博士

16歲華裔少女徐千淯（Charmaine Chui），最近從洛杉磯加州州立大學（Cal State LA）獲得雙學士學位，秋季將赴亞利桑納州大（Arizona State University）Sandra Day O'Connor 法學院直攻法學博士，並且膺選O'Connor學者獲得全額獎學金。她有志成為檢察官，應用心理學知識檢驗證人證詞的可信度，並改善美國刑事司法系統。

徐千淯雙主修心理學、刑事司法

徐千淯說，刑事法律系統工作人員，對可能影響目擊證人證詞的心理因素，應該有更深入的了解，並對可能將無辜者送入監獄的證詞進行更多分析，這對避免冤假錯案非常重要。她的目標是「為那些無法為自己伸張正義的人們伸張正義」。她在洛州大接受的專業訓練，將幫助她未來辦案有更全面和深入的看法。

徐千淯還是非營利組織Care Mission USA 的學生協調員，幫助洛杉磯遊民巷提供食物，以及為墨西哥蒂華納的貧困社區提供醫療服務。在Care Mission USA志工服務期間，徐千淯遇到不少人訴說，在刑事司法系統遭遇的負面經歷，不公正地拿他們問罪。

這段經歷促成徐千淯未來從事檢察官的職志，從事對他人和社區的生活產生積極影響的職業。

住在阿罕布拉市的徐千淯，12歲時被洛州大少年班（Early Entrance Program）錄取，該項目培養智力超常的少年大學生。最初打算學習臨床心理學，後來她決定同時主修心理學和刑事司法，重點是法醫心理學。儘管課程負擔比較重，但她成功地將兩個學科中獲得的知識結合起來。她很早為自己設定目標，「作為學生和未來的專業人士，有責任為周圍的社區創造更美好的未來」。

一張海報吸引她愛上法醫心理學

為什麼會對刑事案中證人證詞的可信度感興趣？徐千淯回憶，有一次她去校園多個心理學實驗室的大本營國王廳（King Hall）被一張海報吸引。海報介紹使用法醫心理學實驗室開創的現場模擬範式的研究，探討模擬犯罪調查期間，情境因素對目擊者的證詞和身份產生的壓力，包括很多虛假記憶的信息，以及如何輕鬆操縱就可能改變目擊者的信心，確實感覺大開眼界。於是她加入實驗室後，對法醫心理學的真正含義有了更深入了解，事實上，很多刑事案並不是電視劇描繪的那樣。

16 歲華裔少女徐千淯將赴亞利桑納州立大學法學院攻讀法學博士學位。（洛州大提供）
16 歲華裔少女徐千淯將赴亞利桑納州立大學法學院攻讀法學博士學位。（洛州大提供）

這段經歷幫助她深入研究法醫心理學如何與法律體系融會貫通，使她有機會檢查該領域的文獻，同時將這些知識應用於實驗室的研究項目。而現實生活中的經歷和故事中的實例，幫助她更好地理解在課堂上學習的主題。「我相信，通過實際生活的人的視角來理解課堂上介紹的事實和理論，會有一些獨特之處」。在畢業論文中，徐千淯研究了性格對目擊者表現的影響，並且在大學創意活動年度學生研討會上介紹了這項研究成果。

洛州大自然與社會科學院法醫心理學實驗室負責人Mitchell Eisen教授說，儘管徐千淯來這個實驗室實習時只有14 歲，但她很適合這裡的環境。雖然實驗室成員主要由研究生組成，但徐千淯常有自己的見解，並且為項目研究做出積極貢獻。

洛杉磯 檢察官 加州

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