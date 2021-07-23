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加州大學調漲學費4.2% 每人年增534元

記者丁曙／洛杉磯報導
加州大學22日通過一項調漲學費決議案，明年大學生的學雜費上漲4.2%。（記者丁曙／攝影）
加州大學22日通過一項調漲學費決議案，明年大學生的學雜費上漲4.2%。（記者丁曙／攝影）

加州大學理事會22日以17票對5票，批准自2022-23學年開始，對新來的加州州內學生（in-state students）調漲學費4.2%。這是自2017年以來首次對本地學生漲學費，校方解釋為保持公立大學品質以及為學生提供更多經濟援助，但反對者批評為雪上加霜。

該項提案要求，大學部學雜費（tuition and fees）上漲4.2%，在目前每年1萬2570元的基礎上，再增加534元，使州內學生每人每年的學雜費略高於1萬3000元。但該項政策僅適用於明年入學的大學新生，並保持六年不變。後續的大學課程也將相同，每年學費將和通貨膨脹掛鉤微幅調整，但學費價位則將凍結六年不變。

加州大學總校長德雷克（Michael V. Drake）說，該計劃旨在為家庭帶來財務可預測性，幫助陷入困境的校園維持教育標準，並通過為財務援助籌集更多經費，幫助更多低收入學生負擔得起加州大學教育。他向理事會報告，過去幾年校園的財政緊縮給學生帶來了負面影響，包括教室和宿舍更加擁擠，學生與教師的互動減少，以及無力開設畢業所需要的某些課程。

然而，加州大學漲學費方案受到反對者的強烈質疑。加州副州長Kounalakis和加州眾議會議長藍登（Anthony Rendon）表示，現在提高學費是錯誤時機，疫情大流行已經顛覆了加州許多家庭財務的穩定性，州長和州議會已在2021-22財年預算案中，為加州大學提供12.7億元資金，也是加州史上最大一筆單年的政府資金。加大理事會的漲學費決議，將使許多家庭的財務雪上加霜。

從2022-23學年起加州大學新生和家庭每年學雜費將增加534元。（記者丁曙／攝...
從2022-23學年起加州大學新生和家庭每年學雜費將增加534元。（記者丁曙／攝影）

剛從UCLA畢業的UC學生會會長Aidan Arasasingham表示，學生會未能成功阻止該項提案通過，但將密切關注該計劃的實施，並繼續為建立學生所需求的更實惠、更易錄取和更優質的加州大學而奮鬥。

柏克萊加州大學（UC Berkeley）學生Kalli Zervas說，她對大學理事會增加像她這樣的低收入學生的學習成本，感到「絕對震驚」。

然而，有些華人家庭則有心理準備。家長朱太太說，大學每隔幾年調漲一次學費早已成為常態，她見多不怪。再說，現在房市、菜市、雜貨、汽油樣樣都在漲，大學不可能置身世外，學雜費一成不變。再說，每年漲500多元還是可以承受的。

加州大學 低收入 教育

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