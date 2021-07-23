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茱拉維斯塔公校全體恢復到校上課 加州第一

編譯組／綜合報導 
茱拉維斯塔學區的學童全體恢復到校上課。（美聯社）
茱拉維斯塔學區的學童全體恢復到校上課。（美聯社）

加州第一個恢復全員到校上課的學區出現。聖地牙哥縣美墨邊界的茱拉維斯塔（Chula Vista）公立學校21日率先恢復到校上課。

美聯社報導，場面熱烈彷彿一切都回歸正常，但每個學生都戴著口罩，顯示情況已和一年之前不同。不過該學區Enrique S. Camarena中小學的校長Debra McLaren則喜出望外，因為近1000學生中，竟然有952人願意返校上課。 

加州教育總監瑟蒙德（Tony Thurmond）特別到Enrique S. Camarena歡迎學生返校上課，他以西語Bienvenidos!，與英語的Welcome back to school!兩度表達歡迎之意。學生與家長則以笑聲與掌聲回應瑟蒙德。 

雖然加州疫情防制不容樂觀，但是瑟蒙德仍然試圖為師生、家長打氣。他強調，茱拉維斯塔作為加州第一個恢復上課的學區，正展現了大家都能好好學，且保持健康。美聯社指出，12歲以下學童尚無法接種疫苗，因此復課的同時增加了口罩令，並要師生勤洗手。 

瑟蒙德雖然對茱拉維斯塔的防疫措施深具信心，認為口罩加洗手一定能讓校園安全重啟。但相對於全美其他地區，加州已經是最慢恢復到校上課的地區了。公立學校招生率大幅下滑，因為許多家長改選私立學校，能夠一對一上課，或混合教學。

加州 口罩 學區

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