加州大學西語裔學生 10年激增9成

加州大學西裔學生十年激增九成。（記者丁曙／攝影）

加州大學 西裔服務機構（UC’s Hispanic-Serving Institutions，HSI)最近發布「加州大學西裔服務機構系統角色」報告，著眼於西裔社區未來的州內增長，和對加州經濟的重要貢獻，從2009-2019的十年間，加州大學西裔學生註冊人數增加89.8%。

根據加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）數據，到2030年加州將短缺110萬名大學畢業生。為解決問題，西裔社區將在加大校園人口中佔更大比例。

加大西裔學生人數大幅增長。1992年，加州大學西裔資格專責小組發現，只有4%加州西裔高中畢業生有資格進入加州大學，現在加州公立高中45%西裔畢業生都符合UC資格。這種增長促使加州大學九個校區中，有五個獲得聯邦指定為西裔服務機構 (HSI)：爾灣 （Irvine）、默塞德（Merced）、河濱（Riverside）、聖塔芭芭拉（Santa Barbara）和聖塔克魯斯（Santa Cruz）；其餘四個校區：柏克萊 、戴維斯、洛杉磯和聖地牙哥，也成為新興的西裔服務機構，有15%至24%西裔入學率。

報告顯示，從 2009-19十年間，加州大學西裔學生人數增加89.8%，其中增幅最大的五個校區是爾灣、默塞德、河濱、聖塔芭芭拉和聖塔克魯斯，增幅逾90%。

該報告發現UC需要進一步改善西裔學生畢業率、研究生入學率、招聘更多西裔教師，畢業率、及時畢業和獲得學士學位後的途徑。