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加大秋季新生 亞裔34%居第2 重點校區亞裔學生仍最多

記者丁曙／洛杉磯報導
又一屆新生即將意氣風發跨入加州大學校園。（記者丁曙／攝影）
又一屆新生即將意氣風發跨入加州大學校園。（記者丁曙／攝影）

加州大學（University of California，UC）19日宣布，該大學系統2021年秋季大學生錄取人數破紀錄，其中西裔37%、亞裔34%蟬聯冠亞軍。教育界華人專家認為，今年加州大學招生取消標準化考試鼓勵更多人申請，三大重點校區仍是亞裔生最多。

2021年秋季UC系統新生入學人數比2020 年增長11%，從11萬9054人上升到13萬2353 人；其中，加州居民新生的錄取人數創歷史新高8萬4223名學生，比2020年的7萬9953人增加5.34%。來自代表性不足的族裔群體的學生佔加州新生入學人數的43%，也是新生中的最高比例及UC歷史上最多人數3萬6462。

此外，加大系統還錄取加州社區學院有史以來最多的轉學生，從去年的2萬8074人增加到2萬8453人，同比增長1.35%。這些轉學生中的絕大多數是加州居民（2萬5700人）。值得注意的是，53% 的新生將成為他們家庭中第一個獲得四年制大學學位的人。

西裔學生第二次成為加州錄取新生中最大的族群占37%，從2020年的2萬8662人增長近9%，達到3萬1220人，創下了新紀錄。在整個UC系統內，非洲裔學生的錄取人數也增長了15.6 %，從2020年的3987人上升到 4608人。同時，加州第一代大學生的新生的錄取率穩定在 45%。

加州大學多個校區招生率也有長足的進步，新生入學率增幅最大的校區包括戴維斯加大 （從3萬5838 人上升 4萬2726 人）、爾灣加大（從2萬9245 人升至 3萬1261人）、聖地牙哥加大（從3萬8305人升至4萬616人）；默塞德加大第一代新生入學比例高達59%共有1萬3136人，聖地牙哥加大的社區學院轉學生1萬1358人增長近4%。

加州大學招生辦公室執行主任吳尹漢梅（Han Mi Yoon-Wu）說，正如數據所表明的那樣，加州大學將繼續履行承諾，保證錄取加州表現優異的高中生，並為有才華的社區學院轉學生提供明確的途徑。她很自豪地歡迎這麼多優秀的年輕人來到加州大學。

今年招生人數破紀錄有幾個原因。2021 年秋季加州新生的申請人數增加13% 以上，從2020年的11萬3471人增加到12萬8266人。鑑於今年高素質、勤奮的學生人數不斷增加，校園努力在空間允許的情況下，盡可能多地錄取合格的加州學生。

針對西裔錄取率持續蟬聯第一、亞裔錄取率居第二位，一位教育界華裔專家分析，西裔是加州的第一大族群，2019年人口統計已超過1557萬，而同期亞太裔人口只有578萬多，兩者相差近980萬。所以，加州大學的西裔超過亞太裔也在情理之中。但是，加州大學的三大重點校區仍是亞裔生排名第一，柏克萊亞裔41%而西裔29%，洛杉磯亞裔39%而西裔26%，爾灣校區兩者比較接近，亞裔40%而西裔34%。西裔學生主要集中在校史較短的默塞德校區，人數過半。另一方面，而且，加州大學取消標準化考試要求（standardized testing requirement），客觀上也鼓勵了更多學生申請，特別是代表性不足的族群。

加州大學 亞裔 招生

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