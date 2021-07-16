加大擬漲學費 7/22拍板 漲幅：通膨再加2%

加大再次提出調漲學費，將於7月下旬投票決定。（美聯社）

加大（UC）理事會將於7月22日投票 決定，是否調漲學費，若投票通過，新學費標準將從下個學年度實施。

加大過去調漲學費經常引發學生抗議，但加大官員表示，此次提出的調漲方式與過去不同，今後每學年只會針對大一新生和轉學生調漲學費，同一學費制度最多可使用六年。與十年前經濟衰退時，動輒加兩位數百分比的學費相比，加大官員希望這種漸進的學費調漲方式，較能為學生所接受。

加大大學部學生現在每年學費為1萬1442元，加入強制性費用後增加為每年1萬2570元，若再加入九所校區共同費用後，每年要交1萬4077元。

新提案建議，2022年秋季入學的學生每年要比現在多交534元的學費和學生事務費，調整幅度是三年的平均通貨膨脹 率再加2%，通貨膨脹率外的額外費率會逐年遞減，從2026年秋季起，學費只會用通貨膨脹率來調漲。

加大官員在提案中向理事會說：「透過消除每年學費調漲幅度的不確定性，可以方便學生及其家庭為學生制定好整個就學期間的財務計畫。」

加大官員指出，55%加州 本地生有資格獲得助學金，無需支付任何學雜費，他們提出「以群體為基礎的學費調漲」（cohort-based tuition increase）方式有利弱勢學生，因為在學費固定的情況下，他們獲得的助學金相對會有明顯的增長。

然而，對於加大稱調漲學費可以為他們省錢的說法，部分學生無法認同。

即將卸任的加大學生會主席阿拉薩西罕（Aidan Arasasingham）說，調漲學費對學生就是支出增加，尤其是沒有資格獲得助學金的中產階級家庭學生和外州學生。

非本地生支付的加大學費是本地生的三倍，一年約4萬4000元。

加大官員指出，如果不調漲學費，預估2022和2023學年度將短缺2億4100萬元經費，到2026和2027學年度，短缺將增加到6億9400萬元。