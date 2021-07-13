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州大提供新生iPad 縮小學習鴻溝

編譯組／綜合報導
州大系統將替新生提供iPad，減少數位學習鴻溝。（Getty Images）
州大系統將替新生提供iPad，減少數位學習鴻溝。（Getty Images）

加州八所州立大學（CSU）校區，將替入學新生或轉學生，提供蘋果iPad，以幫助縮小數位學習鴻溝。學生正在這個全國最大的四年制大學系統中尋求更多線上課程。

大學領導者希望這個免費科技支援，提供學生一種基本工具，不會加重學生負擔，且能夠替那些決定是否重返大學校園者帶來改變。

州大系統總校長卡斯楚（Joseph Castro）表示，「每一元對我們學生和家庭來說都是寶貴的，目前就讀高中的學生，未來可能會申請州大或入學。現在許多高中生確實使用科技線上學習，因此對他們來說很自然。」

近一半的州大大學部學生，因經濟需要獲得佩爾助學金（Pell Grants），近三分之一學生，是家庭中第一位就讀大學者。

此計畫第一階段，將以洛杉磯、貝克斯菲（Bakersfield）、海峽群島（Channel Islands）、佛瑞斯諾（Fresno）、漢保德（Humboldt）、海事學院（Maritime Academy）、北嶺（Northridge）和聖馬科斯（San Marcos）州大等校區為主。卡斯楚希望隨著更多校園加入，多達3萬5000名學生受益。

加州 洛杉磯 蘋果

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