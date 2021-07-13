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「十年樹木 百年樹人」 晨光基金會頒發15學生獎學金

記者邵敏／亞凱迪亞市報導
晨光基金會為15名學生頒發2021年獎學金。（記者邵敏／攝影）
晨光基金會為15名學生頒發2021年獎學金。（記者邵敏／攝影）

晨光基金會7月11日（週日）在亞凱迪亞市（Arcadia）舉辦2021年獎學金頒獎晚宴，共有15名學生受惠，其中包括5名中國留學生和10名加州本地生。每名留學生獲頒6000元，本地生獲頒5000元，得主包括大學學生及研究生，主修遍及各專業領域。

11日晚間，上百名賓客到場向獲獎學生表示祝賀，並肯定晨光基金會多年來對中美兩地教育事業所做的努力。由於疫情，今年申請人經書面審核和專業人士組成的評委網路面試，決定最終獎學金獲得者。

中國駐洛杉磯總領事張平參加頒獎晚宴，祝賀獲得獎學金的學生，同時感謝晨光基金會以及專業評委們的付出。他認為基金會對於教育事業作出的貢獻已超越獎學金本身。

晨光基金會會長徐惠誠表示，過去6年間，晨光基金會在美已頒發超過35個獎學金，幫助經濟上有需要的品學兼優的大學生。晨光基金會的宗旨，是為弱勢學生提供優質教育，培育進取向上和關懷社區的精神，貢獻社會並邁向成功。

晨光基金會2021年美國獎學金頒獎晚宴。（記者邵敏／攝影）
晨光基金會2021年美國獎學金頒獎晚宴。（記者邵敏／攝影）

基金會主席朱裕民表示， 「十年樹木，百年樹人」，多年來基金會致力於支持教育事業、協助培養優秀人材、造福社會及國家。晨光基金會副主席林日昇指出，勤奮求學，積極向上的學習精神是基金會鼓勵的對象，每年申請獎學金的學生以及他們的故事都給他留下深刻印象。

當天的頒獎晚宴由晨光基金會副會長任霜霜主持，出席者還包括中國駐洛杉磯總領事館教育參贊張泰青、教育領事曹乾，以及蒙特利公園市市長饒影凡等多位貴賓。頒獎晚宴上，獲獎學生代表上台分享他們的個人故事和心得。

2005成立的晨光基金會，以支持教育事業、培養優秀人材、造福社會及國家為目的，期望受惠的學生能促進美中兩國學術交流，提升中華民族的教育工作。多年來，該基金會致力於支持清寒學生，發放獎學金及成立資教團，幫助位於中國偏鄉的貧困學生，至今已在中國各省市贊助幾千名品學兼優的貧困大學生。

晨光基金會會長徐惠誠致辭。（記者邵敏／攝影）
晨光基金會會長徐惠誠致辭。（記者邵敏／攝影）

教育 中國留學生 洛杉磯

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