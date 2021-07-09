秋季全面復課 核桃谷學區急招教職員

核桃谷聯合學區將在7月19日舉辦教職人員招聘會。（核桃谷聯合學區）

核桃 谷聯合學區 （Walnut Valley Unified School District）將在7月19日舉辦工作招聘會，為將到來的秋季學年全面復課，和尚在發展中的新冠疫情 儲備教職人員。本次招聘從門檻較低的校園工作到門檻價高的代課教職均有，為近年罕見的大型公開招聘。

核桃谷聯合學區社區資源辦公室負責人Kelli Gile表示，招聘會將19日上午10時至下午2時在鑽石吧高中（21400 E. Pathfinder Rd., Diamond Bar 91765）體育館舉辦，招聘職位包括：校車司機、二級兒童保育員（Child Care Attendant II）、書記員（Clerk Typist）、學校代班校工（Custodian Substitute）、二級和三級特殊教育教學助教（Instructional Aide II和III，Special Education）、中文雙語/雙文化教學助教（Instructional Aide II, Bilingual/Bicultural-Mandarin）、二級、機械師（Mechanic II )、營養服務部員工（ Nutrition Services Worker I ) 、學前班教師（Preschool Teacher )、代課教師（Subsitute teacher）等，相當部分工作非常有利於華人申請人。

有興趣的民眾當天請帶最新的履歷表，和相關畢業證書的複印件和數位版的備檔前往，符合條件的前50名申請人，將獲得免除現場指紋掃描費用的優惠券（64元指紋識別費用） 。

核桃谷聯合學區教委會副主席佟儀表示，學區此次較大規模招聘多個職位教職人員，主要是為秋季學期開始的校園全面復課和可能的疫情變化做準備。目前學期對所有的小學和初中及高中學生進行民意調查，98%的學生表示將會在秋季學期回到校園上課，但還有2%的學生表示會在家上網課，因此學校的教學也將兵分兩路，教員和職員都需要招聘更多人，而且因爲疫情仍在進行當中，學區也計劃儲備一些預備人員，以備緊急之需。

核桃谷學區的秋季學期將從8月9日開課，極少部分網課學生將以分年級、跨校園的方式統一上課，比如學區九所小學同年級的學生將在同一時間在家上網課；高中部分，學區將與專長輔導的教育機構合作，為學生提供教學。

核桃谷聯合學區每年都是20-30人退休，疫情期間退休人員更多，因此此次新招聘的職位比歷年都多。佟儀表示，目前學區是啓用了緊急基金來增加招聘。

有關招聘詳情可請聯繫Brenda Guerrero [email protected]，或學區人力資源部909-595-1261，分機0，或上網 www.edjoin.org 查看職缺完整列表。